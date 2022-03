Fabio Quartararo ha conquistato il suo primo podio stagionale in MotoGP sul circuito di Mandalika. Ma potrebbe non bastare per decidere il suo futuro con il team Monster Yamaha Factory. Saranno le prossime gare in Argentina, Texas, Portimao e Jerez a decidere se apporre la firma sul rinnovo di contratto o se le loro strade si divideranno. Il recente infortunio di Marc Marquez potrebbe sbloccare gli equilibri del mercato piloti e per il campione francese si apre una grande possibilità di correre con la Honda dal 2023.

Ipotesi MotoGP per Razgatlioglu

La priorità della Casa di Iwata è continuare l’avventura con Fabio Quartararo, consapevole che nessun pilota al momento riesce a guidare meglio di lui la YZR-M1. Ma bisognerà comunque pensare ad un ‘piano B’ nel caso la trattativa con l’assistito di Eric Mahè non vada a buon fine. Da mesi si parla di un possibile approdo in MotoGP di Toprak Razgatlioglu, ma solo a patto di avere un contratto con il team factory. Il campione turco della Superbike sosterrà un test privato con la Yamaha M1 a ridosso dell’estate, come annunciato ufficialmente dal team manager Massimo Meregalli. Anche se si ha la sensazione che sia più un test-premiazione per la conquista del mondiale 2021 che un test per il suo ingresso nel Motomondiale.

Ma Lin Jarvis non esclude questa ipotesi, fiducioso del talento di Toprak dimostrato con la R1. “Toprak è con la Yamaha nel World Superbike Team. Ovviamente punta a un posto nel Yamaha MotoGP Factory Team. Ma possiamo parlarne solo se c’è un posto disponibile“, ha raccontato a Speedweek.com. “La nostra priorità è prolungare il contratto di Fabio. Se dovessimo trovare un accordo con Fabio, in circostanze normali non ci sarebbe posto vacante nel team ufficiale“. La matematica non è un’opinione ma nella vita bisogna fare i conti con l’imprevisto. “Non si sa mai cosa succede nella vista, ne abbiamo avuto conferma negli ultimi dieci anni. Dobbiamo aspettare“.

Il destino di Toprak nelle mani di Quartararo

In tal caso per Toprak Razgatlioglu sarà previsto più di un test MotoGP con la M1 nel corso di questa stagione. “Penso che sarebbe entusiasmante portare un pilota come lui in MotoGP visto che delle abilità eccezionali con la moto“. Nessuno può sapere se riuscirà ad adattarsi facilmente al prototipo di Iwata e alla categoria, un ambiente nettamente differente dal WorldSBK. E poi c’è il fattore altezza: i 182 cm di statura possono essere un ostacolo per il fuoriclasse turco in classe regina? “No, perché è grande, ma leggero. Lui ha una statura simile a Valentino Rossi, penso sia sicuramente più leggero di Danilo Petrucci. Non vedo un grosso problema“.

Tutto è nelle mani di Fabio Quartararo e della sua scelta di proseguire con Yamaha o meno. In alternativa Yamaha si dice disponibile a offrire a Toprak Razgatlioglu una moto ufficiale nel team RNF di Razlan Razali, ammesso che venga prolungato il contratto della squadra oltre il 2022. “Sarebbe l’unica opzione che possiamo offrirgli a breve termine“, ha concluso Lin Jarvis. Ma questa ipotesi sembra già scartata da Sofuoglu, manager del campione Superbike.