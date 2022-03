Superbike, Toprak prenota la MotoGP: nel mirino la Yamaha di Quartararo

Tra Yamaha e Fabio Quartararo il rinnovo di contratto sembra più lontano dopo il primo week-end MotoGP in Qatar, l’ipotesi Toprak Razgatlioglu dalla Superbike ritorna ad affacciarsi sulla scena. Il campione francese chiede garanzie tecniche a breve termine: un nuovo pacchetto aerodinamico entro il Mugello, certezze sulla YZR-M1 2023 soprattutto a livello di motore. La Casa di Iwata saprà accontentare il pilota di Nizza? Un’idea più chiara si avrà solo quando il Motomondiale approderà in Europa dopo le tappe in Indonesia, Argentina e Texas, ma nell’attesa le voci di mercato si faranno più pressanti.

Sofuoglu nel paddock MotoGP

Nel paddock MotoGP del Qatar era presente in forma defilata anche Kenan Sofuoglu, manager del campione turco di SBK. Da mesi si vocifera di un suo test in MotoGP, come premio per la vittoria del titolo iridato 2021, ma anche per capire se un possibile passaggio alla classe regina possa portare a risultati importanti. Un’offerta per Toprak c’è stata e continua ad esserci, ma nel team RNF di Razlan Razali, possibilità subito scartata dal manager e dal pilota turco. Si attende il test con il prototipo M1, probabilmente a giugno sul circuito di Aragon e in tandem con Cal Crutchlow, ma forse a quel punto i giochi di mercato piloti MotoGP saranno già stabiliti.

La Casa di Iwata vorrebbe portare a tutti i costi Razgatlioglu in MotoGP, ma difficilmente gli assegnerà un posto nel team factory senza prima transitare per il team satellite. “Toprak ha un contratto con Yamaha fino al termine del 2023. Inizialmente era destinato al Mondiale Superbike, ma ora vogliono portarlo in MotoGP“, ha ribadito Sofuoglu a Motorsport-Magazin.com. “Ci hanno fatto un’offerta per il team cliente ma non siamo interessati“. Andrea Dovizioso e Darryn Binder sono legati alla squadra di Razali con contratto annuale, quindi ci sarebbero due selle potenzialmente libere per il prossimo anno. “Yamaha sta ancora mostrando interesse per Toprak, quindi c’è sicuramente un’opzione per lui in MotoGP. Ecco perché si stanno organizzando i test. Vogliamo vederlo anche sulla M1. Se andrà forte allora ci dovrebbe essere un’occasione per cambiare“.

Incrocio pericoloso Quartararo-Razgatlioglu

Franco Morbidelli è legato da un contratto biennale alla Yamaha factory, Fabio Quartararo potrebbe decidere di non rinnovare e cambiare costruttore nei prossimi mesi. Questo potrebbe essere lo scenario ideale affinché Toprak Razgatlioglu possa migrare dalla SBK alla MotoGP e la storia del mercato piloti insegna che i ribaltoni sono sempre possibili (Maverick Vinales docet). Il campione francese non è per nulla soddisfatto dell’evoluzione della M1 dopo la pausa invernale e i tanti appelli lanciati agli ingegneri giapponesi quando era ancora in corso la stagione 2021 sono caduti nel vuoto. Kenan Sofuoglu sembra quasi profetizzare: “Yamaha può decidere dove adempiere al nostro contratto biennale, sia nel team ufficiale Superbike che nel team ufficiale MotoGP. Questo è un messaggio molto chiaro e conoscono la nostra posizione… Penso che il prossimo anno vedremo Toprak in MotoGP. Ci credo davvero“.

