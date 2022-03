Superbike, Jonathan Rea carica Kawasaki: “Riprendiamoci il Mondiale”

Mancano poco più di due settimane all’inizio della stagione Superbike 2022 e il team Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes svela le nuove livree delle Ninja ZX-10RR. La presentazione si è tenuta in Catalunya, sede dell’ultimo test privato del 25-26 marzo prima di approdare ad Aragon per l’ultima uscita preseason collettiva e l’inizio del WorldSBK.

La presentazione del team KRT

La presentazione ufficiale ha dato la possibilità ai media di vedere il progetto corse KRT 2022 alla presenza di piloti, tecnici e management. Confermati gli sponsor chiave oltre ad alcuni nuovi partner. “I nostri obiettivi principali sono un altro campionato piloti, oltre ai titoli team e costruttori nel 2022 – ha dichiarato il team manager Guim Roda -. Lanciare la nuova livrea del team così vicino alla nostra base a Granollers consente a tutti coloro che sono collegati al team di essere coinvolti ed è un ottimo trampolino di lancio per il successo della nostra missione. Sia Johnny che Alex hanno il potenziale per vincere gare e inseguire gli onori del campionato“.

Jonathan Rea va alla ricerca del suo settimo titolo Superbike: “Per me il lancio della squadra è sempre un grande passo nel processo di inizio di una nuova stagione. Dopo sei test invernali siamo ora pronti. Proprio come l’arrivo della primavera, sveliamo i nostri nuovi colori dicendo al mondo che KRT è completamente preparato per il 2022. Vogliamo riprenderci il titolo“. Per Alex Lowes sarà il terzo anno con i colori KRT: “Sono perfettamente in forma per l’inizio della stagione e super motivato“. Fra due giorni saranno entrambi in pista al Montmelò per due giorni di test, prima di volare al MotorLand di Aragon dal 4 al 5 aprile per l’ultimo collaudo generale. Dall’8 al 10 aprile comincerà la nuova stagione Superbike.