Superbike: Roberto Tamburini, che debutto ad Aragon! “Posso migliorare”

Roberto Tamburini è il pilota rivelazione delle prove libere del Mondiale Superbike ad Aragon. Il trentunenne riminese, in sella alla Yamaha MotoXRacing, è arrivato in Spagna praticamente senza avere testato la moto e dopo quattro anni di assenza dalla scena internazionale. Era all’esordio assoluto nel Mondiale Superbike ma è andato subito forte. Nel primo turno di libere ha stabilito il 14° tempo e nel secondo il 7° ad appena otto decimi da Alvaro Bautista.

Nel pomeriggio è stato il secondo migliore italiano, classificandosi tra Rinaldi sesto e Locatelli ottavo, entrambi su moto ufficiali e con i test invernali all’attivo. Il Tambu si è lasciato alle spalle tutti i piloti Honda e BWM.

Roberto Tamburini, cosa stai provando in questo momento?

“Sono molto contento, oggi è andato tutto bene. Abbiamo fatto diversi passi avanti in generale ed essere nella top 10 qui ad Aragon è fantastico. Ovviamente dobbiamo restare sempre con i piedi per terra e capire dove migliore perché è tutto nuovo, sia per me che per il team, ed alcune cose le scopriremo soltanto in gara”.

Le tue previsioni per domani?

“Domani sarà un altro giorno e dobbiamo cercare di capire come poter migliorare. Dovremo mantenere le cose buone fatte oggi e crescere perché qui è un istante passare da essere nei primi dieci o quindici oppure ritrovarsi ventesimi. Bisogna stare molto tranquilli. Intanto ci godiamo questa bella giornata ma in modo molto sereno. Ringrazio Yamaha MotoXracing Superbike per avere creduto in me e per l’ottimo lavoro che sta facendo. Domani cerchiamo di fare del nostro meglio come sempre”.