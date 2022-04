Superbike Aragon, Prove 1: Jonathan Rea mette le cose in chiaro

Jonathan Rea aveva concluso il precampionato in testa, stampando un chiarificatore 1’48″714 nell’ultima giornata. I tempi d’inverno contano il giusto, aspettiamo quando conterà” era stata la doverosa postilla finale. Ma adesso ci siamo, mancano poche ore alla prima sfida della Superbike 2022 e i riscontri cominciano a contare. Orbene, nella prima sessione di stagione, Jonathan Rea ha fatto il fenomeno: 1’49″301, un decimo sotto il primato della pista. La Kawasaki ha messo subito le cose in chiaro: vogliono riprendersi il titolo consegnato a Toprak Razgatlioglu che ora insegue con la Yamaha, a quasi quattro decimi. Terzo tempo per la Ducati di Michael Rinaldi.

Dimostrazione di forza

Ci teneva, Jonathan Rea, a mettere subito la testa avanti. All’accendersi del verde si è lanciato in pista come fosse già gara. Al secondo passaggio ha fatto il giro veloce, ripetuto poi quasi al millesimo in quello successivo, e poi altre due volte in 1’49” e 1’49″8. Prestazioni che, in quel momento, nessuno poteva replicare. Toprak e la Yamaha si sono avvicinati solo nel finale, con un lampo rimasto isolato. Anche l’altra Kawasaki ufficiale è andata forte, con Alex Lowes quarto tempo a precedere Alvaro Bautista, inchiodato in 1’50″108. Jonathan Rea è lontano otto decimi: sono le prime schermaglie, non è tempo di emettere sentenze, ma è un divario che fa pensare.

Lucas Mahias un’altra caduta

Il francese del team Puccetti è scivolato nel finale alla curva due: pilota ok, ma Ninja rimbalzata a cinque metri d’altezza e praticamente distrutta. Tornando ai tempi, spicca il settimo di Loris Baz, che sta trovando il bandolo della matassa BMW a differenza di Scott Redding, solo sedicesimo a 2″2 dalla vetta. Italiani: Roberto Locatelli bene con l’altr Yamaha ufficiale (ottavo) ma si fa vedere anche Roberto Tamburini, al debutto in Superbike con una R1 privata e con pochissimi test alle spalle. Precede Axel Bassani, mentre Luca Bernardi e Gabriele Ruiu sono più indietro.

Nel pomeriggio nuovo confronto

Il programma di Aragon continuerà alle 15:00, con la seconda sessione di prove libere. Sarà molto indicativa, perchè si svolge più o meno nello stesso orario di gara 1, che scatta sabato alle 14:00. Qui tutta la programmazione tv e streaming.