Motocross Trentino: Dove posso vedere le dirette TV e live streaming?

Ci sarà anche il Motocross nella caldissima domenica motoristica: ecco gli orari tv e la programmazione streaming prevista per il GP Trentino, quinto appuntamento del Mondiale. Si corre sul magnifico impianto “Ciclamino”, presso Arco di Trento, con le Dolomiti a fare da affascinante scenario. E’ un tracciato di terra dura, che in passato ha esaltato Tim Gajser, lo sloveno della Honda HRC che comanda dall’inizio questa edizione del Mondiale MXGP. Per l’occasione godrà anche del supporto della tifoseria nazionale, che vista la vicinanza non farà mancare il proprio calore. Tim Gajser è una celebrità in Slovenia e il motocross è diventato sport nazionale.

La sfida di Jorge Prado

Tim Gajser dovrà guardarsi le spalle dallo spagnolo Jorge Prado (GasGas) che domenica scorsa in Portogallo ha firmato il primo successo 2022 battendo proprio Tim Gajser. Adesso sono 21 i punti di vantaggio, un margine ridottissimo considerando che siamo ancora nelle battute iniziali di un campionato che sarà lunghissimo e pieno di insidie per tutti. La pattuglia tricolore sarà guidata da Alberto Forato (GasGas), nono nel Mondiale. Mancheranno, purtroppo, gli infortunati Jeffrey Herlings (KTM), campione in carica, e Romain Febvre (Kawasaki).

Le highlights su Corsedimoto, differite TV su RaiSport

Come di consueto sul nostro sito troverete le highlights di qualifiche e gare MXGP. Per il GP Trentino solo differite su RaiSport, mentre Eurosport2 offrirà in diretta TV le due gare MX2 e la prima manche MXGP. L’unico modo per non perdere neanche un secondo dello show in pista è accedere allo streaming ufificiale su MXGP-TV.com Il canale (a pagamento) proporrà l’intero programma del sabato (gare EMX125 ed EMX250 incluse) e ovviamente tutte le sessioni e le gare previste domenica.

Gli orari in pista e in TV

Sabato 9 aprile 2022

10:50 MX2 Prove libere; 11:20 MXGP Prove libere; 12:10 EMX125 Gruppo 1 Qualifica; 12:45 EMX125; Group 2 Qualifica; 13:25 MX2 Prove ufficiali; 14:00 MXGP Prove ufficiali; 14:45 EMX Open Gara 1; 15:30 EMX125 Gara 1; 16:25 MX2 Gara Qualifica; 17:10 MXGP Gara Qualifica

Domenica 10 aprile

09:45 EMX Open Gara 2

10:25 MX2 Warm-up

10:45 MXGP Warm-up

11:30 EMX125 Gara 2

13:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport2

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport2, differita RaiSport 15:35)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (differita 23:30 Eurosport 2, 00:30 RaiSport)