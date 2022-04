Superbike: Roberto Tamburini a 31 anni ce l’ha fatta “Ci vorrà pazienza”

Roberto Tamburini aspettava da 15 anni questo momento, da quando nel 2007 ha salutato il Mondiale 125 per approdare alle 4 Tempi. Da quel momento ha sperato di approdare, un giorno, in Superbike. Ci ha sempre creduto e si è impegnato con ogni sua forza affinché non rimanesse solo un sogno, anche quando il Mondiale sembrava lontanissimo e faticava perfino a trovare una sella per i campionati nazionali.

Roberto Tamburini, infatti, é il classico pilota forte ma umile, senza sponsor, e la sua carriera ha rischiato tante volte di arenarsi per questioni di budget. Ora però il sogno è diventato realtà: a 31 anni debutta nel Mondiale Superbike.

Il Tambu non partecipa a competizioni internazionali da 4 stagioni e non girava al MotorLand dal 2018. Nei due giorni di test ad Aragon ha stabilito il 16° tempo in 1’50”656, un crono decisamente positivo considerando che era praticamente al suo esordio sulla Yamaha di MotoXRacing.

“Sono stati due giorni di test nel complesso molto positivi – racconta Roberto Tamburini – Stiamo migliorando turno dopo turno, stiamo capendo il metodo di lavoro Superbike e come approcciarci. Qui è tutto nuovo per noi è molto più estremo rispetto alla Coppa del Mondo Stock 1000 in cui avevo gareggiato in passato. Siamo partiti all’ultimo quindi da un lato dobbiamo avere pazienza ma dall’altro impegnarci per ottenere il massimo dal pacchetto che abbiamo. Ovviamente c’è ancora tanto lavoro da fare e la strada è lunga.

Il livello tecnico, come sappiamo, è veramente alto ma cercheremo di essere più competitivi possibile. Ringrazio il Team Yamaha MotoXRacing per questa splendida opportunità e cercherò di fare del meglio nel week-end di gara”.