Superbike Aragon: Parte lo show, gli orari TV e streaming del 08/04

Si apre oggi al Motorland Aragon la 35° edizione del Mondiale Superbike, ecco gli orari TV e streaming di giornata. Per quanto riguarda la top class sono previste due sessioni di 45 minuti ciascuna, domani la prima sfida alle 14:00. Si riparte dalle indicazioni del precampionato: nel’ultima uscita, ad inizio settimana sullo stesso tracciato, Jonathan Rea è stato il più veloce, incalzato da Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista. Sono i campioni di Kawasaki, Yamaha e Ducati che – nei pronostici – si giocheranno la corona iridata. Toprak Razgatlioglu è campione in carica, Bautista torna alla Ducati per riprendersi l’occasione sfuggita nel 2019.

Gruppo compatto con tante novità

La Superbike presenta uno schieramento ultra competitivo con tantissimi piloti desiderosi di mettersi in luce. Sarà molto interessante osservare i progressi delle due grandi deluse dello scorso anno, cioè Honda e BMW. Il gigante giapponese ha rinnovato tutto, puntando su due talenti spagnoli provenienti dal motomondiale, cioè Iker Lecuona e Xavi Vierge. In BMW invece è arrivato Scott Redding, che nei due anni Ducati ha concluso il campionato in seconda e terza posizione. La marca tedesca schiera due super team con, in aggiunta al britannico, Loris Baz (velocissimo nei test), Eugene Laverty e l’ucraino Ilya Mikhalchik in sostituzione dell’olandese Michael van der Mark infortunato in allenamento.

Venerdi 8 aprile 2022

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1

10:30-11:15 WorldSBK – FP1 (diretta SKY MotoGP)

11:25-12:10 WorldSSP – FP1

14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2

15:00-15:45 WorldSBK – FP2 (diretta SKY MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 9 aprile 2022

09:00-09:30 WorldSBK – FP3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole (diretta SKY MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta SKY MotoGP)

12:40 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta SKY MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta SKY MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta SKY MotoGP)

Domenica 10 aprile 2022

09:00-09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50-10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta SKY MotoGP, differita TV8 ore 13:00)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta SKY MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta SKY MotoGP)