Superbike, Razgatlioglu scontento a Phillip Island: realtà o pre-tattica?

Quarto posto nella classifica combinata dell’ultimo test a Phillip Island, ma tutti si aspettano di vedere Toprak Razgatlioglu protagonista nel weekend di gara. I 402 millesimi di gap da Alvaro Bautista sembrano troppi per essere veri. Solo lui e Oliver Konig non hanno migliorato il loro best lap rispetto a ieri.

Qualcosa non ha funzionato nel box Yamaha oppure si è trattato di pre-tattica? Il pilota turco e il suo team potrebbero aver deciso di “nascondere” il loro pieno potenziale, per poi tirarlo fuori quando ci sarà da fare sul serio nel prossimo fine settimana. Neppure da escludere, però, che le cose non siano filate lisce e che ci siano degli aggiustamenti da fare alla R1 nel venerdì di prove libere. Tra pochi giorni capiremo qual è la reale situazione.

Superbike, test Phillip Island: le sensazioni di Razgatlioglu

Razgatlioglu ha confessato di non essere soddisfatto di come sono andare le cose nel day 2 di test Superbike in Australia: “Abbiamo provato molte parti e diversi assetti nei due giorni, cercando il miglior grip posteriore e il setup da gara. Alla fine, non sono così felice oggi. Non abbiamo trovato la soluzione migliore, quindi forse torneremo alle impostazioni di ieri con le quali ho fatto il mio miglior giro”.

Toprak ammette di non aver lavorato particolarmente sul giro singolo, ha preferito focalizzarsi sul passo gara e sull’avere una Yamaha R1 che lo facesse sentire più a suo agio possibile: “Il mio team sta lavorando per il weekend. Sono concentrato solo sull’assetto, non sul giro veloce. Mi focalizzo su questo e provo le nuove parti, non spingo molto. Può capitare di testare troppe parti o setup e perdersi”.

Anche se il test non è finito come sperava, il campione del mondo SBK 2021 è carico per l’inizio del campionato in programma a Phillip Island per questo weekend: “Adesso è tempo di gareggiare, venerdì tutti inizieranno a spingere e cercheremo di essere nella migliore posizione. Forse in gara saremo di nuovo in lotta, vedremo, farò del mio meglio“.

Foto: Yamaha