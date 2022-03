Superbike, Razgatlioglu: preseason da record ed elettronica Yamaha al top

Il campione del mondo Superbike Toprak Razgatlioglu chiude con il miglior crono anche il test in Catalunya, dopo aver segnato il giro record a Portimao. Inizia subito con il piede giusto la stagione 2022 del pilota turco che ferma le lancette sull’1’40″571, a soli 163 millesimi dal record della pole stabilito da Tom Sykes con la BMW. Venerdì non aveva trovato il giusto setting per la sua R1, ma a distanza di 24 ore ritorna nella posizione che gli compete, cacciando via i fantasmi di un numero ‘1’ porta sfortuna. Prossimo appuntamento ad Aragon il 4-5 aprile per il test ufficiale Superbike, dall’8 al 10 il primo round stagionale al MotorLand. Pronti, via! Il WorldSBK è pronto a ripartire e regalare nuove emozioni.

Toprak vicino al record del Montmelò

Toprak ha firmato il best lap del test Superbike in Catalunya con la gomma Pirelli SCX e migliorando il suo giro più veloce in gara (1’41″493) dell’anno precedente di 0,922 secondi. “Ora l’assetto è giusto e abbiamo grip. Il comportamento dello sterzo non è stato fantastico, ma migliore rispetto a venerdì. Ho guidato con il nuovo forcellone e abbiamo reso il passo molto corto così da avere una migliore aderenza“. Nei test Razgatlioglu ha girato sempre su tempi velocissimi, il binomio campione-moto sembra intenzionato a riconfermarsi campione del mondo a giudicare dalla preseason. “Ha molto a che fare con le condizioni perché le temperature sono più fresche che durante la stagione“. Ma è anche vero che il talento turco sta diventando tutt’uno con la R1.

Lavoro sull’elettronica della R1

La pioggia caduta a metà giornata non ha interrotto il lavoro dei piloti impegnati a Barcellona. Era importante raccogliere dati sul bagnato e studiare nuove impostazioni elettroniche per la sua Yamaha. “Avevo bisogno di guidare in condizioni di bagnato per la nuova elettronica. È tutto nuovo e devo capire come funziona. Sono molto contento della nuova elettronica perché funziona bene sul bagnato. Abbiamo migliorato alcune impostazioni. È la prima volta che mi godo le condizioni di bagnato!“. Se nel 2020 la pioggia era una tegola e nel 2021 ha migliorato il feeling in “modalità rain”, adesso l’elettronica gli garantisce sicurezza e velocità: “In condizioni di bagnato non mi piace il freno motore. Mi piace una moto libera. Per me è molto importante, specialmente il controllo di trazione… Ora ho la sensazione che stia funzionando tutto bene dato che adesso mi sento molto più rilassato. Apro il gas e so che l’elettronica sta funzionando”.