Ci sono piloti convinti che il numero uno porti male. Preferiscono correre a vita con il distintivo tradizionale, rinunciando al simbolo che distingue il campione del mondo in carica. Toprak Razgatlioglu ha messo da parte il suo 54 per rendere omaggio al primo titolo conquistato, ma il debutto non è stato esattamente coi fiocchi. Nella prima giornata dei test Superbike al Catalunya Circuit il turco ha concluso solo quinto, distante quasi sette decimi dal primatista Alvaro Bautista. Ma duole soprattutto che sia stata una giornata negativa sotto il profilo dello sviluppo. “Non credo che cambierò idea sul numero 1, me lo tengo stretto, ma certo non siamo partiti benissimo” ha chiosato Toprak.

Alla ricerca dell’assetto perduto

“Abbiamo provato alcune parti nuove ma la Yamaha non voltava bene e non era stabile neanche in frenata” ha spiegato Razgatlioglu. “Anche il setting dell’elettronica ha richiesto molto tempo”. La Yamaha gli ha fatto nuovo forcellone, oltre ad una nuova versione di scarico. “Ho spinto forte ma il tempo non è uscito, eppure qui siamo sempre andati forte. Bautista? Credo che se riusciamo a mettere le cose a posto possiamo girare come lui, non mi sembra una prestazione inavvicinabile.”

Alla ricerca del feeling

“Non sono contento, ad ogni uscita c’è stato qualcosa che non andava bene. Ad un certo punto ci siamo persi. E’ stata una giornata storta, non funzionava niente. Ma a questo servono i test, per provare cose nuove.” Toprak di recente ha parlato con entusiasmo della mole di sviluppi che Yamaha gli ha messo a disposizione. Il rischio è che sia arrivata troppa roba, tutta insieme. “Sabato possiamo recuperare” confida Toprak. Ma le previsioni gli giocano contro: dicono che pioverà.

