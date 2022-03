Si aprono i Test del British Superbike con Buchan leader, Sykes 9°

A tre settimane dal primo weekend di gara della stagione 2022, si riaccendono i motori del British Superbike. Sul tracciato di Snetterton 300 è andata in scena la prima di tre giornate di Test ufficiali MSVR, la più importante di questo prolungato fine settimana di attività per il BSB. Con 7 ore complessivamente a disposizione suddivise in due sessioni, squadre e piloti hanno sfruttato al massimo la disponibilità della pista, offrendo pronti-via alcuni interessanti verdetti. In cima al monitor dei tempi spicca Danny Buchan, al secondo anno in SYNETIQ BMW by TAS ed autore del best lap di 1’47″380, lasciando a soli 91 millesimi un Bradley Ray trovatosi a meraviglia con la Yamaha R1. Per Tom Sykes la prima uscita con la Ducati Panigale V4 R preparata secondo le specifiche BSB si conclude con il nono riferimento cronometrico.

VOLANO BUCHAN E RAY

Inevitabilmente sono Danny Buchan e Bradley Ray i due grandi protagonisti di giornata. Il primo ha condotto la BMW M 1000 RR al top, lasciando ad una manciata di millesimi un “Telespalla” a cui giova e non poco il passaggio in Yamaha. Rimasto al team OMG Racing, con la R1 si è trovato bene sin dal primo test di Cartagena, confermando sia una moto particolarmente congeniale al suo stile di guida.

IL RITORNO DI HASLAM NEL BRITISH SUPERBIKE

Tra gli osservati speciali di giornata non può che esserci Leon Haslam. Il Campione 2018, tornato nel British Superbike con Lee Hardy Racing Kawasaki, ha concluso sesto a 1/2 secondo dalla vetta, preceduto dal baby-prodigio Rory Skinner (caduto senza conseguenze nella mattinata) ed il vice-Campione 2020 Jason O’Halloran. A proposito di McAMS Yamaha, non al meglio per il recente infortunio il #1 in carica Tarran Mackenzie ha messo insieme poco meno di 20 giri nel corso della giornata, con l’auspicio di recuperare appieno per il primo round di Silverstone (16-17 aprile prossimi).

PRIMA USCITA CON LA DUCATI BSB PER SYKES

Per trovare la prima Ducati bisogna scendere all’ottavo posto con Tommy Bridewell (Moto Rapido) subito davanti a Tom Sykes (nella foto). L’iridato Superbike 2013, dopo l’assaggio di Panigale V4 R del Test Team a Misano, in questa circostanza ha provato per la prima volta la Ducati in configurazione BSB, fermando i cronometri sull’1’48″046 a 0″666 dal primato di giornata. Per “The Grinner” restano altri due giorni di prove a Snetterton, con successive uscite pre-campionato tra Donington Park (31 marzo) e Silverstone National (6-7 aprile).

I TEMPI DELLA 1^ GIORNATA DI TEST BSB A SNETTERTON

1- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – 1’47.380

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF R1 – + 0.091

3- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.357

4- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.438

5- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.455

6- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.584

7- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.624

8- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.655

9- Tom Sykes – MCE Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.666

10- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.760

11- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.053

12- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 1.078

13- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.305

14- Josh Brookes – MCE Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.326

15- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.393

16- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF R1 – + 1.451

17- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.615

18- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.774

19- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.895

20- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.925

21- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.313

22- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.635

23- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 2.675

24- Dan Linfoot – iForce BMW – BMW M 1000 RR – + 2.696

25- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 2.875

26- Leon Jeacock – Specsavers Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 3.620

27- Dan Jones – iForce BMW – BMW M 1000 RR – + 3.634

28- Luke Hopkins – Black Onyx Security Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 4.207

29- Ian Hutchinson – Milwaukee BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 4.709

30- Dea Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 4.937

31- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 5.399

32- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 5.892

33- James Hillier – RICH Energy OMG Racing – Yamaha YZF R1 – + 7.645

34- Sam Cox – NP Racing – BMW M 1000 RR – + 8.769

35- Joe Sheldon Shaw – NP Racing – BMW M 1000 RR – + 8.925

Foto @OfficialBSB