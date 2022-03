Superbike, Test Catalunya: le principali novità sulle moto ufficiali

Nella prima giornata di Test Superbike in Catalunya Ducati e Alvaro Bautista hanno piazzato il best lap in 1’40″824. I confronti di classifica sono poco significativi in quanto non tutti i team avevano gomme simili. Questo test al Montmelò è organizzato da Kawasaki, quindi non tutti i team hanno a disposizione gli stessi pneumatici e dipende da cosa hanno ordinato in anticipo al fornitore unico Pirelli. Jonathan Rea non ha firmato il suo giro più veloce con la morbida SCX posteriore come Bautista, ma con la nuova SC0 di serie.

Novità ai box Yamaha

Al di là della classifica del day-1 i team stanno lavorando sugli ultimi dettagli, per arrivare al meglio al primo round Superbike al MotorLand di Aragon dall’8 al 10 aprile, preceduto dal test ufficiale di alcuni giorni prima. Le novità tecniche più interessanti semrano quelle introdotte da Yamaha: c’è un telaio posteriore in fibra di carbonio, che permette di risparmiare un chilogrammo di peso, ma offre anche molto più spazio. In passato, la parte posteriore era in alluminio. Inoltre, Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli stanno testando un nuovo forcellone sulla YZF R1, un nuovo scarico Akrapovic e alcune impostazioni di elettronica. Sull’elettronica sta lavorando anche Garrett Gerloff del team GRT: l’americano ha a disposizione vari pacchetti elettronici è si è concentrato soprattutto sui long run.

Honda sull’elettronica, nuovo forcellone Ducati

Lavoro di elettronica anche in casa Honda, con Xavi Vierge e Iker Lecuona che hanno continuato nella presa di confidenza con la CBR1000RR-R. “Dal test di Jerez di fine 2021 la moto è migliorata molto, soprattutto a livello di elettronica – ha dichiarato Vierge -. È ancora una moto nuova per me e non sono ancora abituato a questo livello di prestazioni. Piano piano troverò il modo di sfruttare il potenziale della moto“.

In casa Ducati l’attenzione è puntata soprattutto su Alvaro Bautista che si sta progressivamente adattando alla Panigale V4R. Nel test Superbike in Catalunya ha provato un nuovo forcellone, concentrando l’attenzione anche su un nuovo pneumatico anteriore Pirelli. Per sabato sono previsti piccoli aggiornamenti per il motore, nella speranza di poter compiere anche qualche giro sul bagnato.

Problemi ai box BMW

La BMW ha lo stesso materiale testato l’ultima volta a Misano. Rispetto al 2021 è stato perfezionato il motore e sperimentata anche la rigidità del telaio. Il team ufficiale ha riferito che il grip sulla ruota posteriore è stato notevolmente migliorato, anche se gli sforzi principali sono incentrati sull’adattamento di Scott Redding alla M1000RR. A differenza dei suoi colleghi di marca, Eugene Laverty non era impegnato a testare nuove parti. “Ho guidato la moto dell’anno scorso con il nuovo motore“. Purtroppo non aveva a disposizione gli ultimi aggiornamenti per dei ritardi dovuti ai fornitori e non nasconde un certo disappunto: “Le parti arriveranno, ma sono in ritardo. Siamo vicini all’inizio della stagione Superbike e avrei voluto averli per questo test. Non è così, quindi dobbiamo concentrarci su ciò che abbiamo e migliorarlo“.

