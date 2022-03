MotoGP, Aleix Espargarò zero vittorie: ma in Aprilia batte tutti

Aleix Espargarò corre la sua sesta stagione MotoGP in sella all’Aprilia RS-GP e probabilmente proseguirà l’avventura con la Casa di Noale fino al 2023 o 2024. Per l’alfiere di Granollers potrebbe trattarsi del suo ultimo contratto da pilota. Nel 2021 ha regalato il primo podio al marchio veneto e l’obiettivo è assaporare la gioia di una vittoria che rincorre dal 2005, anno del suo ingresso nel Motomondiale con il marchio Honda.

Aleix punta di diamante dell’Aprilia

Probabilmente non ha mai avuto una moto davvero competitiva per puntare al titolo iridato, ma all’interno del box ha sempre saputo distinguersi. L’ultima volta che risulta sconfitto dal compagno di squadra risale al 2016 (11° posto finale), quando in Suzuki fu Maverick Vinales ad avere la meglio al termine della stagione con il suo 4° assoluto. Da quando Aleix Espargaró è approdato in Aprilia è sempre finito davanti ai colleghi, vincendo la sfida interna con Sam Lowes, Scott Redding, Andrea Iannone, Bradley Smith, Lorenzo Savadori. E al momento si sta prendendo anche una rivincita con Vinales.

Non basta a farlo balzare all’attenzione del pubblico che continua a vederlo come un pilota di secondo piano. “Non è una cosa che mi infastidisce“, ha detto il maggiore dei fratelli Espargarò a Speedweek.com “Ma la gente non sembra essere convinta che io sia un pilota bravo e veloce. Ogni anno si dice che chi arriverà finirà davanti“, ma finora ha smentito ogni previsione. “Erano tutti piloti veloci“, ha riferito la punta di diamante dell’Aprilia ai compagni di squadra degli anni precedenti. “Se guardi, Bradley Smith era sesto nel mondiale con la Yamaha. Non è così facile. Scott Redding è stato un campione del mondo. Andrea Iannone ha vinto con la Ducati. E ora è arrivato Maverick, che ha vinto molte gare con la Yamaha“, ha detto il 32enne spagnolo. “Sto facendo del mio meglio. Sono a mio agio con l’Aprilia e non credo sia facile battermi con la stessa moto“.

La sfida interna con Vinales

Nel Gran Premio di Mandalika Vinales ha chiuso fuori dalla zona punti (9° posto per Aleix Espargarò). Continua il lungo processo di adattamento alla RS-GP, un prototipo abbastanza diverso dalla sua vecchia Yamaha M1 con motore 4 cilindri in linea. Nel warm-up indonesiano pare abbia trovato alcune soluzioni interessanti per migliorare il feeling con l’anteriore e in percorrenza di curva. “Non è facile, è un modo diverso di guidare dal mio stile naturale, ma ci sto lavorando“, ha detto dopo le qualifiche a Lombok. “Ci arriviamo insieme ed è la cosa più importante, perché sto andando verso la moto, che si adatta anche a me molto velocemente“. E fissa una data per vedere il miglior Vinales: “Il mio campionato inizierà davvero a Jerez… Io e la RS-GP dobbiamo diventare una cosa sola”.

