LIVE MotoGP Indonesia: diretta Gara in tempo reale

08:30 – Alex Rins: “Senza parole, è un male venire fin qui e trovare questa pioggia. Al momento è troppo pericoloso girare così“. Intanto sugli spalti di Mandalika si canta nella speranza che la pioggia smetta.

08:20 – Francesco Guidotti (KTM): “Anche sul bagnato è importante partire sempre davanti, speriamo di partire… Tanto se non corriamo oggi correremo domani“. Avanza l’ipotesi di posticipare la gara a lunedì 21 marzo…

08:10 – Un fulmine è caduto in pista. “Sono molto rilassato, non mi sembrano ci siano le condizioni per correre e non credo migliori per adesso”, ha commentato Franco Morbidelli. Fino alle 08:45 la pit-lane resta chiusa.

08:05 – Johann Zarco partirà dalla prima fila, ai box cerca di preservare la concentrazione: “Sarebbe bello, ma sta piovendo veramente tanto. Il bagnato mette meno dubbi sulle gomme, ma non bisognerà cambiare molto. Ritardare non è sempre facile, ma siamo tranquilli e sappiamo che dovremo attendere“.

07:58 – Lucio Cecchinello (LCR Honda): “Al momento è impossibile e i piloti potrebbero decidere di non correre se le condizioni restano queste“.

07:50 – Andrea Dovizioso scatterà dalla 16esima posizione in griglia (17° nelle qualifiche). Il feeling con la Yamaha M1 tarda ad arrivare e le condizioni di bagnato potrebbero complicare ulteriormente la gara dei piloti di Iwata.

07:45 – Piove sul circuito di Mandalika e questo costringerà a montare gomme da bagnato. L’inizio della gara MotoGP verrà posticipato. Enea Bastianini commenta: “C’è troppa pioggia, spero non ci facciano entrare adesso”.

07:30 – Non sarà in griglia Marc Marquez considerato unfit dopo l’incidente nel warm-up. Per il campione di Cervera questo week-end di MotoGP era iniziato sotto una brutta stella già nelle FP2, quando ha rimediato il primo incidente finendo nella ghiaia a 160 km/h. Nella Q1 altre due cadute che gli hanno impedito l’accesso diretto alla Q2.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

La seconda gara stagionale del campionato MotoGP 2022 va in scena sul nuovo circuito di Mandalika. Il GP dell’Indonesia vede il ritorno di Fabio Quartararo in pole position a distanza di nove mesi. l’ultima sua pole risaliva al giugno dello scorso anno in Catalunya. Il layout privo di un lungo rettilineo e la nuova carcassa Michelin studiata per questo week-end potrebbero giocare a favore della Yamaha. In prima fila sarà affiancato dalle Ducati del team Pramac con Jorge Martin e Johann Zarco.

In seconda fila troviamo Brad Binder, Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. Il vice campione del mondo di MotoGP ha dovuto fare i conti con la sfortuna, ma la sesta piazza in griglia è un risultato soddisfacente che gli consentirà di poter ambire al podio. Dalla terza fila Miguel Oliveira, Alex Rins e Jack Miller: lo spagnolo della Suzuki ha vissuto momenti di tensione durante le prove libere quando la sua GSX-RR ha preso fuoco costringendolo a saltare giù dalla moto.

Dalla quarta fila scatteranno Aleix Espargarò, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini. Franco Morbidelli aveva chiuso al 12° posto la Q2 ma è stato retrocesso di tre posizioni in griglia per una sanzione rimediata nelle FP3. Durante il warm-up in Indonesia Marc Marquez ha riportato un terribile high-side alla curva 7 che lo ha costretto al trasferimento al centro medico del circuito. Il pluricampione della Repsol Honda inizialmente ha faticato ad alzarsi ed è stato riportato ai box su uno scooter. In breve il trasferimento: “Dopo la sua caduta – si legge in una nota diramata dal team – Marc Márquez è stato portato all’ospedale di Mataram per ulteriori controlli”. Il dottor Angel Charte ha comunicato che non parteciperà alla gara in quanto ‘unfit’.