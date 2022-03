Motocross Argentina, gli orari TV e live streaming del 20/03

Il tracciato di Villa Langostura, nella regione del Neuquen, ospita il terzo appuntamento del Mondiale MXGP, la top class del Motocross. Nella gara di qualifica per decidere l’ordine di ingresso al cancello di partenza di è imposto il lettone Pauls Jonass (Husqvarna). Qui la cronaca. Non ha particolarmente brillato Tim Gajser (Honda), leader del campionato con 12 punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Prado (KTM).

Le highlights su Corsedimoto

Per effetto del fuso orario, le di oggi domenica 20 marzo sono programmate nel tardo pomeriggio. Purtroppo non ci sarà diretta TV, nè sulla Rai tantomeno su Eurosport, per cui l’unico canale per seguire tutto lo show (qualifiche incluse) è www.MXGP-TV.com cioè la piattaforma ufficiale del Motocross iridato. Su Corsedimoto proporremo, gratuitamente, le highlights delle due manche, subito dopo la conclusione.

Domenica 20 marzo

ore 16:00 MX2 Gara 1 (differita Eurosport lunedi ore 10:30)

ore 17:00 MXGP Gara 1 (differita Eurosport lunedi ore 11:00)

ore 19:00 MX2 Gara 2 (differita Eurosport lunedi ore 11:30)

ore 20:00 MXGP Gara 2 (differita Eurosport lunedi ore 12:00)