Superbike, Razgatlioglu ora o mai più: l’ultima offerta Yamaha

La stagione Superbike di Toprak Razgatlioglu non è iniziata come da previsioni. In molti si aspettavano il campione turco della Yamaha davanti ai diretti rivali Jonathan Rea e Alvaro Bautista, ma dopo le tappe di Aragon e Assen si ritrova a dover inseguire. Cinque podi e un ritiro, ma ancora nessuna vittoria per il pupillo di Kenan Sofuoglu che potrebbe valutare soluzioni alternative per il suo assistito. “Siamo un po’ delusi“, ha ammesso l’ex pilota e campione Supersport. Insieme si sono seduti a tavolino per apportare qualche modifica ad ogni dettaglio, allenamenti, approccio di gara, strategie, mentalità.

Test MotoGP per il campione Superbike

Magari sarà stata anche l’occasione per parlare di futuro. Ad ottobre festeggerà il suo 26° compleanno e se vuole realizzare il sogno della Top Class non c’è occasione migliore della stagione 2023. Il prossimo giugno al MotorLand di Aragon si terrà il test con la Yamaha M1, probabilmente in tandem con il collaudatore britannico Cal Crutchlow. Non è un semplice modo per premiare il campione Superbike, ma anche una prova interessante per capire il potenziale con un prototipo MotoGP e magari valutare l’idea di un salto nel Motomondiale. Un discorso di cui parla da tempo, anche se Kenan Sofuoglu ha sempre avanzato come ‘conditio sine qua non‘ l’accesso alla squadra factory.

Ipotesi non percorribile, dal momento che Yamaha rinnoverà a breve con Fabio Quartararo ed ha un contratto con Franco Morbidelli fino al termine del 2023. Ma Lin Jarvis si è detto disponibile ad aprirgli le porte del team satellite di Razlan Razali, certo che il manager malese rinnoverà il contratto con Iwata. Questo test era in programma lo scorso novembre, ma il finale di Mondiale Superbike ha spinto Toprak Razgatlioglu a rimandare l’uscita. “Certamente bisogna considerare l’idea di portarlo in MotoGP“, ha sottolineato Jarvis a Motorsport-Total.com. “Se vuole cambiare dovrà farlo adesso e non attendere“. A sua disposizione un’intera giornata di test, dopo la quale tutti avranno le idee più chiare. Probabile che resti in Superbike anche in futuro, ma i colpi di scena sono ormai all’ordine del giorno.

Squadra satellite unica opzione MotoGP

Ma Sofuoglu e Razgatlioglu si accontenteranno di una sella nel team privato, pur con moto e contratto ufficiali? Tanto potrebbe dipendere anche dai risultati in questa stagione Superbike e magari dopo l’estate Toprak potrebbe annunciare le sue intenzioni. “L‘unica opzione sarebbe offrirgli un contratto nella squadra satellite. Ma è ancora troppo presto per pensare a questo. Inoltre non sappiamo ancora se possa interessargli“, ha concluso Lin Jarvis. “Ha un contratto con Yamaha Europe che va oltre il 2022. Quindi potrebbe anche restare nel Mondiale Superbike. Ci sono tanti modi per fare una buona carriera, come Jonathan Rea può certamente attestare“.