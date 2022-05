MotoGP, Morbidelli in affanno: Jarvis chiarisce sul contratto

Dal suo esordio in MotoGP nel 2018 Franco Morbidelli non aveva mai vissuto un inizio di campionato così difficile. Solo all’esordio con Honda aveva riscontrato qualche problema, comprensibile da rookie, ma adesso non ci sono alibi per il pilota Yamaha, vicecampione del mondo nel 2020, da due anni a secco di vittorie. L’infortunio al ginocchio dell’anno scorso ha sicuramente complicato il cammino, ma il feeling con la YZR-M1 si rivela più complicato del previsto. La priorità è partire bene dal venerdì di prove libere, conquistare un buon piazzamento di partenza: solo così potrà evitare l’innalzamento della pressione della gomma anteriore quando è costretto ad inseguire.

Futuro MotoGP in Yamaha

L’allievo della VR46 Academy è tra i pochi piloti ad avere un contratto in scadenza nel 2023. Una condizione che gli permette di avere meno pressione e di potersi concentrare solo sul lavoro in pista. Alcune voci lo vorrebbero fuori dai giochi del team factory già dal prossimo anno, ipotesi smentita da Lin Jarvis, anche se tutti si augurano di vedere risultati migliori. Una sola top-10 nelle prime sei gare e 18 punti in classifica, sono un bottino troppo magro per un pilota Yamaha ufficiale. Soprattutto se in testa al Mondiale MotoGP c’è il suo compagno di squadra e campione del mondo in carica. “Morbidelli farà parte del team ufficiale Yamaha nel 2023“, assicura l’a.d. a Speedweek.com.

Nelle ultime settimane si rincorrono voci di un possibile approdo di Toprak Razgatlioglu nella prossima stagione MotoGP, ma il talento turco ha ben altro cui pensare in questo periodo. Si è persino ipotizzato di un interessamento a Miguel Oliveira con conseguente rescissione anticipata del contratto di Franco Morbidelli, anche questa smentita da Jarvis. Non ci sarà un nuovo caso Vinales nel box Yamaha. “Se penso ad una situazione normale, quest’anno Vinales dovrebbe essere con noi nel team ufficiale. Ma Frankie lo ha sostituito e la sua prestazione dovrebbe essere più vicina a quella di Fabio. Mi aspettavo che migliorasse rapidamente. Sappiamo che Frankie è veloce e può essere veloce. Ma deve ritrovare la sua magia e il suo feeling con la moto. Allo stesso tempo, stiamo cercando di rendere la moto più competitiva – conclude il manager britannico -. Sicuramente questo aiuterà anche lui“.