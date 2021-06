MotoGP, Franco Morbidelli sceglie l’intervento al ginocchio

Franco Morbidelli finirà domani sotto i ferri per sistemare il ginocchio sinistro. "È il momento giusto. Cercherò di tornare presto!"

Domani Franco Morbidelli finirà sotto i ferri. L’alfiere Petronas SRT e vice-campione MotoGP in carica ha deciso di risolvere tutti i problemi al ginocchio sinistro. Una situazione già ben presente da prima di Le Mans per un incidente in allenamento. Nettamente peggiorata da questa seconda caduta del martedì. L’operazione, che riguarderà il menisco ed il crociato anteriore, sarà condotta dal team del professor Maurilio Marcacci, esperto di ricostruzione articolare del ginocchio.

“Come sapete, non correrò ad Assen” ha scritto ‘Morbido’ sui suoi canali social. “Ho avuto un altro doloroso episodio in allenamento e sento che è il momento giusto per sistemare questo infortunio. Cercherò di tornare il più presto possibile e nella miglior forma. Mi mancheranno la mia squadra e la mia moto, ma sono sicuro che non sarà per molto!” Un’ulteriore tegola per una stagione MotoGP iniziata non proprio sotto i migliori auspici. Vedremo quanto starà fermo, ma viste le parti interessate non saranno tempi brevissimi…