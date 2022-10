Superbike, Razgatlioglu all’attacco a Portimao: “Ma occhio a Rea”

Toprak Razgatlioglu si presenta a Portimao con tutte le intenzioni di ridurre il distacco in classifica rispetto ad Alvaro Bautista. Oggi ci sono 59 punti a separarli e il suo obiettivo è quello di lasciare il Portogallo con una situazione migliore.

Il pilota Yamaha ha conquistato una vittoria e altri tre podi all’Autodromo Internacional do Algarve. Già nel 2019 con la Kawasaki del team Puccetti fece molto bene, salendo sul terzo gradino in Gara 2. È un circuito che gli piace e dove spera di poter fare la differenza. Trattandosi del quartultimo round del Mondiale Superbike 2022, i punti pesano sempre di più e il margine di errore si riduce.

Superbike, Razgatlioglu vuole vincere a Portimao

Razgatlioglu sa che a Portimao non dovrà fare i conti solo con Bautista. Anche Jonathan Rea sarà un rivale da tenere d’occhio: “Mi piace molto la pista – ha ammesso – però sappiamo che anche Johnny è molto forte qui. A inizio anno abbiamo svolto un test molto positivo con un ottimo tempo sul giro. Ma tutti sono più veloci quest’anno, quindi vedremo se noi lo saremo abbastanza per vincere“.

Il pilota della Kawasaki in carriera ha collezionato tredici vittorie e altri otto podi in Algarve, pertanto è normale prenderlo in forte considerazione per questo weekend. Ha grande voglia di tornare al successo, cosa che gli manca dal round a Estoril. Proprio in Portogallo spera di rovinare i piani dei suoi rivali.

Toprak è a sua volta determinato a prevalere e non lo nasconde: “Spero in una bella battaglia, ma soprattutto di lottare ancora per la vittoria. A Barcellona è stato difficile, qui cerco le stesse sensazioni avute a Donington o a Magny-Cours. Continuiamo a pensare gara per gara“. Vedremo se il campione in carica della SBK sarà in grado di dare dei dispiaceri ad Alvaro e Johnny.

