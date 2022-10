Superbike, Rea a Portimao per rispondere a Bautista: “Voglio vincere”

Se c’è un posto dove Jonathan Rea può tornare a vincere quello è sicuramente Portimao, dove il Mondiale Superbike fa tappa in questo fine settimana. Il pilota della Kawasaki è il più vincente di sempre all’Autodromo Internacional do Algarve e andrà tenuto d’occhio.

Ha grande voglia di tornare sul gradino più alto del podio, cosa che gli manca da Gara 2 a Estoril disputata il 22 maggio. Un digiuno di successi insolito per il sei volte campione del mondo SBK, che si sta scontrando con grandi rivali come Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu per la conquista del titolo 2022.

Per reagire alla tripletta del ducatista a Barcellona, il nord-irlandese e il suo team hanno svolto due giornate di test la scorsa settimana. Vedremo se saranno servite. Johnny spera di ridurre i 67 punti che lo separano dallo spagnolo, leader della classifica.

Superbike, Jonathan Rea carico per Portimao

Rea in vista del round Superbike in Portogallo è molto motivato, la pista gli piace e i precedenti lo autorizzano ad essere ottimista: “Portimao è un circuito fantastico, ho molti ricordi speciali. È molto impegnativo, ha molte caratteristiche diverse, dalle curve lente a quelle veloci, ingressi ciechi e salite. Abbiamo avuto un certo successo lì. Dopo Barcellona, ​​dove siamo stati in grado di estrarre tutto il potenziale dalla nostra Ninja ZX-10RR, mi aspetto di andare in Portogallo e continuare a lavorare con il mio team per creare un buon pacchetto gara“.

Il pilota della Kawasaki punta a sbloccarsi a livello di vittorie e ad aiutarlo possono essere anche i dati ottenuti dai test della scorsa settimana: “L’obiettivo è di avere un buon fine settimana. Voglio davvero tornare a vincere dopo questa parte di metà stagione, dove ho avuto un po’ di siccità di vittorie. Il nostro team ha avuto due buoni giorni di test di recente, uno a Barcellona dopo la gara e uno a Motorland. Ora abbiamo molte più informazioni e sono entusiasta di farne buon uso in Portogallo“.

Foto: Kawasaki Racing