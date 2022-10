Superbike Portimao: Orari TV, punteggi e guida completa del round 9

Dopo un weekend di pausa, il Mondiale Superbike è pronto a tornare in azione in Portogallo. Si tratta del nono appuntamento di un campionato davvero spettacolare e con un esito ancora incerto. A Portimao ci si aspettano altre belle battaglie tra i tre contendenti al titolo e sarà interessante vedere se ci saranno anche altri piloti in grado di inserirsi nella lotta per il podio.

L’ultimo round a Barcellona ha visto Alvaro Bautista fare tripletta e allungare in classifica, però con altri quattro da disputare i giochi rimangono aperti. Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea faranno di tutto per rovinare i piani del pilota Ducati, determinato a prendersi quella corona iridata SBK che gli sfuggì nel 2019 a causa di una serie incredibile di cadute.

Portimao ideale per Jonathan Rea: precedenti incredibili

L’Autodromo Internacional do Algarve ha portato molto bene a Rea nel corso della sua carriera. Infatti, lì il pilota Kawasaki ha vinto 13 gare ed è salito sul podio complessivamente 21 volte. Sembra essere il luogo ideale per interrompere il suo digiuno di vittorie in questo Mondiale SBK: l’ultimo successo risale a Gara 2 a Estoril del 22 maggio.

Quello di Portimao, però, è un circuito che piace anche a Razgatlioglu. Nello scorso campionato ha vinto Gara 1, mentre nel 2020 ottenne due secondi posti con la Yamaha. Un podio lo ottenne anche nel 2019, quando correva ancora nel team Kawasaki Puccetti e chiuse terzo Gara 2, manche vinta da Bautista con la Ducati.

Chi sorprenderà in Portogallo?

C’è attesa di vedere se i compagni di squadra di Alvaro, Toprak e Johnny saranno protagonisti in Portogallo. A ciascuno dei tre candidati per il titolo Superbike farebbe comodo un aiuto per togliere punti ai rivali. Michael Ruben Rinaldi è reduce da un ultimo weekend in Catalogna positivo e conta di avere quella continuità di risultati che finora gli è mancata. Può essere un asso nella manica di Bautista e Ducati in questo finale di stagione.

Un altro pilota ducatista da seguire è senza dubbio Axel Bassani, quasi sempre il migliore tra coloro che corrono per un team indipendente. Il suo obiettivo è state con i migliori e spera di poter conquistare piazzamenti importanti anche a Portimao. Da capire il livello di competitività di Honda e BMW, che a Barcellona hanno deluso e cercheranno riscatto.

La situazione nella classifica Superbike: la top 10

Bautista arriva in Portogallo da leader della classifica mondiale Superbike con 59 lunghezze di vantaggio su Razgatlioglu e 67 su Rea. Rinaldi è solo al quarto posto e conta di consolidare tale piazzamento. Di seguito il riepilogo con le prime dieci posizioni:

1. Bautista (Ducati) 394 punti; 2. Razgatlioglu (Yamaha) 335; 3. Rea (Kawasaki) 327; 4. Rinaldi (Ducati) 205; 5. Locatelli (Yamaha) 173; 6. Bassani (Ducati Motocorsa) 170; 7. Lowes (Kawasaki) 161; 8. Lecuona (Honda) 158; 9. Redding (BMW) 147; Vierge (Honda) 99.

Programma e orari del weekend SBK

Il meteo nel round Superbike in Algarve dovrebbe essere sereno, stanno alle previsioni attuali. Per quanto riguarda la programmazione TV, l’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e sul canale in chiaro TV8 (Gara 1 e Gara 2). Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Di seguito il programma con gli orari (italiani) del fine settimana.

Venerdì 7 ottobre

10:45-11:15 WorldSSP300 – FP1

11:30-12:15 WorldSBK – FP1 (diretta Sky Sport MotoGP)

12:25-13:10 WorldSSP – FP1

15:15-15:45 WorldSSP300 – FP2

16:00-16:45 WorldSBK – FP2 (diretta Sky Sport MotoGP)

17:00-17:45 WorldSSP – FP2

Sabato 8 ottobre

10:00-10:30 WorldSBK – FP3

10:45-11:05 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-11:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:10-12:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

13:40 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 9 ottobre

10:00-10:15 WorldSBK – Warmup

10:25 WorldSSP – Warmup

10:50-11:05 WorldSSP300 – Warmup

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

