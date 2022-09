Superbike Catalunya: Michael Rinaldi “Bautista non ha bisogno di me”

La Ducati domina e Michael Rinaldi dimostra il suo valore. Il pilota romagnolo ha festeggiato il rinnovo del contratto con una bella prestazione, mettendo a tacere, una volta di più, chi aveva sollevato perplessità. In gara-2 a Barcellona si è comportato da perfetto scudiero tenendosi alle spalle i due rivali di Alvaro Bautista: Razgatlioglu e Rea.

“E’ stato un week-end molto bello per noi – commenta Michael Rinaldi – Peccato per il sabato perché ho avuto un piccolo problema in qualifica, ho avuto solo un giro a disposizione e sono partito decimo. In gara-1 avevo la velocità per fare secondo ma quando si parte così indietro la gara è tutta in salita. La strategia domenicale era di fare una bella Superpole Race e l’ho fatta. Sono riuscito a partire in seconda fila ed è stato molto divertente”.

Hai tenuto dietro Rea, Razgatlioglu e Bassani. Qual è stato il segreto?

“Ho lottato con Rea, con Bassani però dovevo anche salvare la gomma, non fare errori. Ero un po’ più veloce di loro ma dovevo anche gestire le gomme, per fortuna il nostro consumo è migliore rispetto a quello Kawasaki e Yamaha. Abbiamo un buon bilanciamento. Sono molto contento del risultato e per il team che è il primo uno-due che facciamo. Mi sono classificato secondo per la seconda volta, anche in Francia avevo conquistato questo piazzamento, ed ho eguagliato quindi il mio miglior piazzamento stagionale. Non mi posso rimproverare nulla a parte ovviamente la qualifica che non mi ha permesso di lottare per il podio in gara-1″.

Ti sei divertito maggiormente nella battaglia con Bassani o in quella con Rea?

“Mi sono divertito di più quando ho tagliato il traguardo in seconda posizione”.

Prima della gara Alvaro Bautista ti ha chiesto di aiutarlo?

“Alvaro è sempre il più veloce e non ha certo bisogno del mio aiuto. L’obbiettivo del team è la vittoria del campionato: sono molto felice di com’è andato questo week-end per Alvaro Bautista e per il team”.

Diamo uno sguardo al campionato. Qual è il tuo obbiettivo?

“Non penso al campionato, i primi hanno molti più punti di me. Sono tra i cinque, nelle ultime gare lavorerò sodo, lotterò sempre al massimo per fare bene per me e per la squadra”.