Sfuma il titolo MotoAmerica per Danilo Petrucci: Gagne è Campione

Non è arrivato il titolo, ma nulla potrà mai inficiare quanto di buono mostrato quest’anno da Danilo Petrucci al suo debutto nel MotoAmerica. In Gara 2 della finalissima di scena al Barber Motorsports Park il Ducatista conclude quarto e, per 20 punti, il titolo finisce nuovamente a Jake Gagne. Scappato via insieme al suo compagno di squadra Cameron Petersen (vincitore), il portacolori Attack Yamaha è secondo sul traguardo, celebrando contestualmente il secondo titolo americano Superbike consecutivo. Un bel modo per prepararsi ad affrontare, tra pochi giorni, la wild card mondiale di Portimao.

DANILO PETRUCCI VICE-CAMPIONE 2022

Per Danilo Petrucci resta una stagione d’esordio nel MotoAmerica da rimarcare. Cinque vittorie, altri 11 podi in 20 gare disputate rappresentano il bilancio complessivo del motociclista ternano. Con la Panigale V4 R del Warhorse HSBK Racing Ducati NYC l’eroe della Dakar ha perlopiù corso all’inseguimento delle missilistiche Yamaha R1 di testa, riuscendo con la sua forza e velocità a tenere aperti i giochi fino all’ultimo.

COMBATTIVO IN GARA 2

In questa Gara 2 Danilo Petrucci le ha provate tutte. Una bella partenza dalla seconda fila, un buon ritmo che gli ha permesso di avvicinare le due R1 Attack. Quantomeno fino all’ennesima riedizione del duello con Mathew Scholtz, con una sequenza di sorpassi-e-controsorpassi che hanno allontanato “Petrux” dal suo rivale nella corsa al titolo. Quarto sul traguardo con PJ Jacobsen che lo ha beffato nel corso dell’ultimo giro, Petrucci ha reso merito al Campione 2022 con un bel gesto di sportività, consuetudine dell’ex pilota MotoGP.

IL 2023 DI DANILO PETRUCCI?

Chiuse le porte del Mondiale, Danilo Petrucci nel 2023 potrebbe ripetere quest’esperienza nel MotoAmerica, a patto di registrare alcuni cambiamenti tecnico-organizzativi, al fine di lottare ad armi pari con gli avversari. Quel che è certo, come anticipato nei giorni scorsi, settimana prossima sarà al via della conclusiva prova degli Assoluti d’Italia Enduro a Castiglion Fiorentino.