Danilo Petrucci: finale MotoAmerica e poi correrà nell’Enduro

Con l’inaugurale sessione di prove libere, al Barber Motorsports Park di Birmingham (Alabama) ha ufficialmente preso il via la super-finale del MotoAmerica Superbike 2022. Soli 4 punti separano Jake Gagne e Danilo Petrucci con ancora 50 in palio nelle due gare in programma tra sabato e domenica, con il primo turno di attività in pista che ha proposto un vantaggio del Campione in carica. Il portacolori Attack Yamaha ha staccato il secondo miglior tempo con il Ducatista ad inseguire, balzato alle cronache in data odierna per una notizia extra-MotoAmerica.

DANILO PETRUCCI NELL’ENDURO

In attesa di comunicare i suoi piani 2023, Danilo Petrucci con l’ultimo round del MotoAmerica non concluderà la sua stagione di gare. Settimana prossima, di ritorno in Italia, affronterà infatti la conclusiva tappa degli Assoluti d’Italia Enduro di scena a Castiglion Fiorentino in sella ad una Husqvarna 350 4 tempi preparata dal pluri-decorato Team Osellini. Un’occasione per “Petrux” di correre una gara extra-asfalto a distanza di 10 mesi dal suo straordinario debutto alla Dakar, culminato con la vittoria della quinta tappa e la ferma intenzione di ripresentarsi al via di questa grande classica del motociclismo nel 2024.

INSEGUE IN ALABAMA PETRUCCI

Nel frattempo è regolarmente sceso in pista per le prime libere a Birmingham, vissute all’inseguimento. In 1’24″577 ha staccato il quinto crono a 2″ da uno scatenato Cameron Petersen, 1″4 dal suo rivale Jake Gagne. Alla coppia Attack Yamaha risponde con il terzo crono Mathew Scholtz con tre R1 ai primi tre posti, con PJ Jacobsen (Tytlers BMW) a precedere proprio Danilo Petrucci.

VERSO LE PRIME QUALIFICHE

Alle 22:10 italiane è in programma il primo turno di qualifiche ufficiali del weekend in Alabama. Come sempre la diretta streaming dell’evento sarà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.