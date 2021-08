Superbike Navarra, sfida bollente: Gli orari TV e dirette streaming del 21/08

La Superbike corre per la prima volta a Navarra. Oggi la Superpole e gara 1: classifica cortissima, sarà battaglia fra Rea, Toprak e Redding. Gli orari TV e le dirette streaming

Superbike bollente in questo week end: il round sette (di tredici) si disputa sul piccolo tracciato di Navarra, vicino Pamplona, nel nord della Spagna. E’ la prima volta che questo impianto ospita un evento di livello mondiale, gran parte dei piloti si sono lamentati dell’asfalto, a cominciare dal leader del Mondiale Jonathan Rea. Dopo le prove di ieri, che hanno visto primeggiare nella combinata proprio il 34enne nordirlandese della Kawasaki (qui tempi e cronaca) oggi si entra nel vivo: al mattino Superpole che designerà lo schieramento di gara 1, in programma nel primo pomeriggio. In classifica Rea ha solo tre punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (Yamaha), +50 su Scott Redding (Ducati).

Le highlights su Corsedimoto

Le dirette TV tornano alla propria collazione abituale, cioè su Sky Sport MotoGP, canale 208 del bouquet SKY. Gara 1 è offerta, sempre in diretta, anche da TV8, in chiaro. La programmazione SKY è disponibile anche in streaming via app mobile e il servizio di NowTV. Le highlights del week end saranno disponibili anche su Corsedimoto, gratis, senza necessità di alcuna registrazione.

Molto più che un massaggio

La programmazione TV

Sabato 21 agosto 2021

9:00-9:30 WorldSBK Prove 3

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 22 agosto 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)