Superbike Navarra, prove 2: Toprak svetta nel caldo, Redding stop

Sull’asfalto bollente della Superbike a Navarra è stato Toprak Razgatliglu a brillare. Il pilota Yamaha ha girato in 1’38″134 precedendo Scott Redding fermato all’ultimo tentativo da un problema tecnico Ducati. Il britannico al momento dello stop aveva un intermedio da prima posizione. Jonathan Rea ha lavorato in funzione della gara, restando in pista con gomme molto usurate: settimo crono.

Michael Rinaldi che salto

Al mattino, con 29 °C d’asfalto, Jonathan Rea aveva segnato 1’37″629, quindi è il nordirlandese della Kawasaki a chiudere al comando la combinata del venerdi. Sulla pista molto più calda uno dei pochi a migliorarsi è stato Michael Rinaldi, balzato al terzo posto di sessione, limando un decimo al tempo del mattino. Jonathan Rea ha fatto tre uscite, proseguendo il lavoro di sviluppo che Kawasaki aveva cominciato nei giorni scorsi nei test al Montmelò: avrà trovato il bandolo della matassa? Intanto ha chiuso la FP in coda a Locatelli, Gerloff e Davies, distante mezzo secondo da Toprak.

Il passo di Toprak e Redding. E Rea?

Gli inseguitori di Rea hanno compiuto una simulazione di gara sulla distanza di 14 giri, entrambi: qui le tornate da percorrere saranno 23. Toprak ha tenuto un ritmo sul 1’38″5, più o meno simile il passo di Redding. Il fuoriclasse Kawasaki invece non è mai rimasto in pista per più di cinque passaggi, quindi non è dato sapere quale sarà il ritmo che potrà tenere con la pista calda: al pomeriggio asfalto a 45 °C, 16 °C in più rispetto al mattino.

Gerloff atterraggio senza paracadute

Il texano è andato molto forte, quarto nella sessione mattino, e anche al pomeriggio si è dato molto da fare. Ad un quarto d’ora dalla fine però è volato via alla curva quattro, la stessa dove in precedenza aveva sciorinato gran derapate, su entrambe le ruote. Gerloff ha perso un pò di tempo per aspettare il recupero della R1, dovendo rinunciare alla verificare del comportamento di assetto e gomme nelle stesse condizioni ambientali delle gare lunghe. Qui il caldo sarà un fattore di grande rilievo: 23 giri in questa fornace, con quindici curve di cui sette da prima marca, saranno in inferno.

Mondiale in bilico, gli appuntamenti di sabato

Sabato 21 agosto il programma del round sette entra nel vivo con la Superpole e gara 1. Da percorrere 23 giri, pari a 90,459 km. Qui gli orari TV e delle dirette streaming. Nel Mondiale Jonathan Rea guida con tre punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu e cinquanta su Scott Redding. Intanto ribolle il mercato piloti: nel 2022 Redding correrà con la BMW adesso si attende l’annuncio ufficiale del ritorno di Alvaro Bautista in Aruba.it Ducati. Potrebbe essere questione di poco.

