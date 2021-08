Il massaggio, immersione completa che avvicina sensazioni interiori e fisicità. Potrebbe sembrare una magia. Ma è tutto vero

La stanchezza di un’intera giornata scivola via e la quiete si insedia tra le membra. La mente si alleggerisce e i pensieri opprimenti lasciano spazio ad un istante di pace assoluta. Molto più di quello che può fare un semplice massaggio. Si tratta di un sogno, forse.

No. È tutto vero. La formula del relax che riesce a rinvigorire e a sciogliere le tensioni. Fretta. Corse. Impegni. Adesso è giunta l’ora di ritagliarsi un istante in cui chiudere di fuori ogni preoccupazione e abbandonarsi ad un incanto concreto. La proposta è quella di vivere un’esperienza diversa. Un vero e proprio rituale del benessere. Tocchi che si posano sui punti giusti per sprigionare un senso a metà tra l’abbandono e l’energia. Sospiri. Lunghi sospiri che si adagiano sulla pelle. Che invadono le articolazioni. Che si fanno strada per raggiungere ogni angolo del corpo. L’olio scorre tra dita affusolate. Si muove. La luce soffusa favorisce sorrisi, sussurri all’orecchio e sguardi carichi di complicità. Contatto. Carezze.

Coccole empatiche

Piccole pressioni, tanto aggraziate quanto potenti, che riescono a calmare i nervi e a risvegliare i sensi. Tutto allo stesso tempo. Un’immersione completa che avvicina sensazioni interiori e fisicità. Potrebbe sembrare una magia. Un incantesimo. Eppure è più reale che mai. Una coccola empatica, che vive di emozioni proprie e le trasmette a chi la riceve. Un’arte che si esprime attraverso il coinvolgimento e permette un distacco totale dal mondo esterno. Una pausa necessaria per poter affrontare la quotidianità serenamente. Perché i benefici si avvertono ovunque. Persino sul piano psicologico.

Qualche nota di musica che correda l’atmosfera. Un profumo che passa attraverso le stanze. Il fruscio di una tenda. Passi vellutati che si avvicinano alla cabina. La fiamma delle candele danza sulle pareti e crea lo sfondo perfetto per un trasporto realizzato su misura. Ecco la soluzione più congeniale per scoprire un nuovo modo di stare di bene e sperimentare un viaggio tra equilibrio e intensità.

Bodyou: Viale G. Carducci 113, Imola 05421956266

Tangeri Day Spa: Viale Sardegna 2, Riccione 05411646200

Private Luxury Spa: Via M. Pagani 7, Faenza 054622251