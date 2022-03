Superbike: Manuel Puccetti “Per il mio team sarà un anno di crescita”

Il team Puccetti quest’anno compie 20 anni. Nacque nel 2002 come società sportiva ed oggi è una tra le realtà più solide del Mondiale Superbike e Supersport. In passato la squadra diretta da Manuel Puccetti ha lanciato tanti piloti. Nel 2022 punta sul francese Lucas Mahias in Superbike mentre su Can Oncu e Yari Montella in 600 Supersport.

“Il Mondiale Supersport quest’anno sarà molto bello – spiega Manuel Puccetti – sono entrate ufficialmente molte case nuove e con cilindrate diverse. Sarà interessante anche a livello mediatico: non sarà facile per i piloti ed i team ma sarà ricco di spunti. Era giusto ed inevitabile aprirsi a nuove realtà perché le vecchie 600 non vengono più prodotte. Noi siamo pronti, con gli sviluppi sulla moto, sui freni e con una serie di migliorie“.

Le novità in casa Puccetti Racing

“La novità principale è che siamo passati alle sospensioni Ohlins. In più prevediamo una serie di step di crescita”.

I piloti

“Can Oncu è alla sua terza stagione su Kawasaki e sono convinto che con lui potremo stare davanti. Per Yari Montella sarà tutto nuovo a livello di categoria e di moto ma può fare bene. In Superbike abbiamo dato un’altra opportunità a Lucas Mahias. In questo modo può continuare il lavoro interrotto l’anno scorso con l’infortunio di Assen che aveva compromesso tutta la sua stagione. Sarà un anno di crescita e siamo certi che riuscirà a raccogliere frutti dell’anno scorso”.

Talent scout

“Sono passati da noi tantissimi piloti: Morbidelli, Razgatlioglu, Rinaldi, Bassani… Ora a livello di giovani puntiamo su Oncu e Montella. Il nostro obbiettivo è fare del nostro meglio per farli crescere bene. Con Oncu abbiamo un contratto di 5 anni, fino al 2024, quindi abbiamo tutto il tempo per riuscire a portarlo in alto e in Superbike”.

Nuovi piloti e nuovi orizzonti: la Turchia

“Siamo conosciuti in tutto il mondo come il Tukish Team. Abbiamo vinto 2 mondiali con Kenan Sofuoglu, Toprak Razgatlioglu è stato tanti anni con noi ed è salito 15 volte sul podio in Superbike con il mio team. Ora speriamo di raggiungere i massimi livelli anche con Can Oncu”.

foto: worldsbk.com

