Superbike, la tecnica: “Le Ohlins sulla Kawasaki, una ventata d’aria fresca”

La formazione satellite di Manuel Puccetti rinuncia alle Showa e gioca la carta Ohlins. In questo modo la marca di Akashi potrà avere più opportunità. Rea e Lowes seguono con interesse...

In Superbike ci sono matrimoni tecnici che sembrano indissolubili, come quello che da tantissimi anni lega Kawasaki e Showa. Il fornitore giapponese ha giocato sicuramente un ruolo importante nella striscia di sei Mondiali consecutivi conquistati da Jonathan Rea. Con l’intero fronte avversario equipaggiato da Ohlins, il Cannibale ha goduto del potenziale Showa in esclusiva, dividendolo solo con i suoi compagni di team. Ma nel Mondiale 2022 ci sarà anche una Kawasaki con le sospensioni Ohlins: quella del team satellite di Manuel Puccetti. Lucas Mahias, pilota francese al secondo anno in Superbike, a Jerez ha portato per la prima volta in pista la ZX-10RR equipaggiata con i componenti della marca svedese.

Via libera da Kawasaki

Puccetti è legato a filo doppio a Kawasaki, e dispone di un consistente aiuto tecnico. Quindi è una sperimentazione che sicuramente avrà avuto l’assenso del reparto corse interno. Facile intuire la ragione: in questo modo gli ingegneri di Akashi disporranno di dati comparativi che saranno utili ai due ufficiali Jonathan Rea e Alex Lowes. In particolare il Cannibale ha richiesto un extra sforzo di sviluppo, necessario per provare a riprendersi il titolo vinto dalla Yamaha con Toprak Razgatlioglu. Quindi è comprensibile che in Kawasaki vogliano sondare tutte le strade possibili.

“Aria fresca”

“Showa è da moltissimi anni un fedelissimo fornitore di Kawasaki, adottando le Ohlins portiamo un pò d’aria fresca” è la metafora utilizzata da Manuel Puccetti, che sta seguendo lo sviluppo direttamente nel box di Jerez. Era il primo giorno, necessario a Lucas Mahias per togliersi la ruggine di dosso dopo quattro mesi di stop e l’intervento allo scafoide. Il francese era rimasto ferito nell’incidente del Montmelò, dovendo saltare il finale di campionato. “Lucas ha percorso una sessantina di giri, in una giornata non ottimale dal punto di vista meteo e dell’asfalto. Ma già qualcosa abbiamo visto…”

Tante altre migliorie

Ai tecnici del team che ha lanciato Toprak Razgatlioglu fra i top rider della Superbike servirà ovviamente più di una sola giornata di lavoro per farsi un’idea. Ma dai primi riscontri pare che Lucas Mahias abbia percepito una maggiore “sincerità” dell’avantreno. Ha girato in 1’40″921, a soli sei decimi dall’ufficiale Alex Lowes: non male per uno che rientrava dopo un lungo stop. Qui tutti i tempi di giornata. “Abbiamo molte altre novità: radiatori, cambio e ulteriori migliorie che pensiamo possano permetterci di fare un bel salto in avanti.”