Superbike, Loris Baz pronto al ritorno: “Ci vediamo ad Assen!”

Loris Baz prova a correre nel round Superbike che andrà in scena ad Assen nel prossimo fine settimana. Dopo l’infortunio serio rimediato nella Superpole Race a Mandalika, ha fatto tutto il possibile per recuperare ed essere in pista.

È stato proprio il pilota del team Bonovo Action BMW a dare l’annuncio sui social network: “Ci vediamo ad Assen! Non vedo l’ora di tornare in moto. Dopo il grave infortunio rimediato in Indonesia, l’obiettivo era quello di tronare ad Assen più in forma possibile. Mi sento bene, anche se non so quanto la mancanza di flessibilità mi darà fastidio o meno. Vedremo venerdì in FP1. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo obiettivo“.

Superbike Assen, Baz non può essere al 100%

Baz voleva fortemente esserci ad Assen e venerdì nelle prove libere testerà le sue condizioni fisiche. In Indonesia era stato colpito alla gamba destra da Alex Lowes e aveva subito delle fratture, successivamente era stato operato in Svizzera. Il perone e la caviglia hanno subito i danni maggiori.

Il francese proverà a guidare la sua BMW M 1000 RR al TT Circuit, sperando di avere meno fastidi e dolori possibili. Ovviamente, non potrà essere al 100% della forma, ma è già molto positivo il fatto che possa risalire in sella. Non era affatto scontato dopo l’infortunio patito. Adesso ha ancora qualche giorno di riposo prima di essere visitato dai dottori del WorldSBK e di potersi mettersi alla prova.

Loris vuole aiutare BMW

È grande il desiderio di Baz di tornare a correre e dare il suo contributo alla BMW, che ha iniziato il campionato Superbike 2023 con risultati al di sotto delle aspettative. La nuova M 1000 RR è più indietro di quanto ci si potesse immaginare e vedremo quale sarà il suo livello ad Assen.

Il test a Montmelò può essere stato utile per compiere dei passi avanti. Purtroppo, il team Bonovo Action ha potuto schierare solo Garrett Gerloff. Baz era assente per infortunio e certamente gli è pesato non poter girare in Catalogna, sede del round SBK che arriverà dopo Assen.

Foto: BMW