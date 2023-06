Due quinti posti e infine un quarto (grazie alla caduta di Michael Rinaldi), questo è il massimo che Jonathan Rea ha potuto ottenere nel round Superbike a Misano. Non ha potuto ambire a qualcosa di meglio. In Kawasaki c’è tanto lavoro da fare per tornare a lottare per le migliori posizioni. Oggi è difficile dire se nel 2024 la Ninja ZX-10RR sarà una moto da podio.

Superbike, Jonathan Rea ha avuto un problema in Gara 2

Rea ha raccontato di aver avuto un problema tecnico nella seconda manche e per questo non ha potuto insidiare Axel Bassani, che è salito sul podio: “Non ci siamo arresi, neppure quando ho avuto un problema ai freni fin dall’inizio. La leva era bloccata, non riuscivo a regolarla. Ho avuto un sacco di pompaggio alle braccia nel tentativo di frenare la moto. Se stavo in scia il sistema si surriscaldava e la leva tornava troppo indietro. Fuori dalla scia era gestibile. Questa situazione mi ha impedito di lottare con Bassani“.

Sarebbe stato comunque difficile superare la Panigale V4 R, però il pilota nord-irlandese non ha potuto nemmeno provarci. Comunque conquistare un podio non avrebbe mascherato i problemi della Kawasaki, il cui gap da Ducati e Yamaha è aumentato rispetto al 2022.

Bautista imprendibile, Jonny punta Razgatlioglu

La Ducati è troppo lontana, ma Rea pensava di poter almeno stare con la Yamaha: “Non ha molta più potenza della nostra moto – spiega – e in rettilineo sono molto simili. Ma Razgatlioglu era 10 secondi davanti, dobbiamo migliorare. Yamaha è il nostro punto di riferimento. Toprak a Misano ha fatto la differenza ed è stato molto più forte“.

In Gara 1 il ritardo da Bautista è stato di 18″5, in Gara 2 di 20″1. Distacchi pesantissimi per il sei volte campione del mondo Superbike: “Il nostro obiettivo non è Bautista – spiega – ma Toprak. In una giornata positiva dovremmo essere in grado di battagliare con lui, anche se a Misano non ce l’abbiamo fatta. L’aspetto positivo è aver ridotto lo svantaggio in classifica su Locatelli. La nostra situazione attuale non può essere cambiata rapidamente”. Il prossimo appuntamento è a Donington, una pista che gli piace e che spera gli possa regalare dei podi.

Foto: Kawasaki Racing