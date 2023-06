Un buonissimo weekend quello di Misano per Axel Bassani e il team Motocorsa Racing. Quarto posto in Gara 1, quarto anche in Superpole Race e infine la ciliegina del podio in Gara 2. Si tratta del primo podio della stagione Superbike 2023 per il pilota veneto e la squadra diretta da Lorenzo Mauri. Sicuramente i risultati di questo round danno grande soddisfazione e anche una bella iniezione di fiducia per il futuro.

Superbike Misano, Bassani festeggia il podio

Bassani è al settimo cielo per il terzo posto ottenuto nell’ultima manche di questo appuntamento in Emilia-Romagna, terra dei motori che purtroppo recentemente è stata anche vittima delle alluvioni: “È speciale – ha detto ai microfoni di Corsedimoto – ed è come una vittoria per noi. Farlo in casa vale il triplo rispetto ad altri posti. Siamo a Misano e in un momento importante della stagione“.

Il pilota di Feltre è felice nel complesso delle sue performance in questo fine settimana a Misano: “A parte il podio, è stato un bellissimo weekend. Siamo sempre stati tra i i primi cinque, anche in qualifica che di solito non è il nostro punto forte. Sono davvero contento del lavoro fatto dalla squadra, siamo migliorati in ogni turno. Non abbiamo mai mollato, ci abbiamo sempre creduto, siamo sempre in mezzo ai piloti ufficiali e riusciamo anche a batterli. Siamo soddisfatti“.

Futuro ancora incerto per Axel

Bassani sa a chi dedicare il terzo posto di oggi in Gara 2: “È per tutti quelli che lavorano con me e che quando ci sono momenti duri sono sempre con me. Questo podio è specialmente per loro“.

Per quanto riguarda il futuro, sembrano esserci buone possibilità di rimanere nel team Motocorsa Racing, però nulla è ancora definito: “Non so, vediamo. C’è un po’ di tempo per parlare e vedremo cosa succederà“.

Bassani fiducioso per le prossime gare SBK

Axel non fa mancare i propri complimenti ad Alvaro Bautista, che in questo round Superbike ha messo a segno un’altra tripletta ed è sempre più leader della classifica: “Fa un altro mestiere. Ha molto margine e può gestire le gare come vuole. C’è da togliersi il cappello e dirgli bravo. Fa la differenza, è sempre costante e non commette errori“.

Infine, un pensiero alle prossime gare. Il talentuoso rider del team di Lorenzo Mauri appare ottimista: “Vedremo. Intanto abbiamo trovato una buona base. A Donington speriamo di ripartire così ed essere sempre costanti. Magari non arriverà il podio, però è importante essere sempre nei primi cinque e non commettere errori“.

Foto: WorldSBK