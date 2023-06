Stefano Manzi è un uomo nuovo: “Sono cambiate tante cose”

Stefano Manzi firma autografi ai bimbi mezz’ora prima di gara-2. E’ un’immagine emblematica, ricca di significato. A Misano era tranquillo, rilassato, ha affrontato nel modo giusto anche i momenti più difficili, come venerdì quando è caduto per l’ errore di un avversario. Nonostante l’amarezza è rimasto sereno, concentrato, consapevole di poter fare bene. Lo Stefano Manzi scontroso di alcuni anni fa è solo un brutto ricordo. Ora è quasi irriconoscibile e non tanto a livello sportivo quanto a livello umano. Come pilota, infatti, è sempre stato veloce. La vittoria in gara-2 dopo un bellissimo duello con Nicolò Bulega sembra strettamente correlata a questa sua rinascita.

“Sono molto contento – dice Stefano Manzi a Corsedimoto – Siamo riusciti a fare un bellissimo week-end e non potevo chiedere di più. Già nel warm-up siamo andati abbastanza forte, abbiamo migliorato la moto da sabato. Me la sono giocata, è stata una gara incerta fino all’ultimo. Il soprasso alla tre è stata la chiave di volta, decisiva per la vittoria. C’era tanto pubblico, tantissimi mi hanno chiesto gli autografi: è stato bello ed è andata bene. Dedico questa vittoria alla mia famiglia che mi ha seguito un sacco e mi aiuta tanto. Non è facile stare con me e lavorare con me perché io ho un carattere di merda”.

Forse lo avevi. Quest’anno sembri un altra persona: simpatico, disponibile e brillante con tutti. Come si spiega questo cambiamento?

“La mia fortuna è avere un team come Ten Kate, questo sicuramente aiuta. Ad inizio anno tutti quelli che conosco dell’ambiente moto mi dicevano che lavorando con degli olandesi avrei trovato un team freddo. Invece a livello caratteriale sono più calorosi di noi romagnoli. L’anno scorso a fine stagione andavo già forte ma nel 2023 ad inizio campionato andavo ancor più forte. Non so bene come spiegarmelo ma spero di continuare così. Avere un bel team alle spalle comunque da una bella mano perché ci sono tante persone che mi supportano”.

C’è stato qualche cambiamento importante nella tua vita?

“Ho cambiato tante cose. Sono uscito dall’Academy ed ora c’è mio fratello Alex che mi segue: è diventato lui il mio preparatore. Da dicembre dell’anno scorso ho avuto diversi cambiamenti: nella mia vita privata, a livello di management, di preparazione e questo magari mi ha aiutato a fare l’ultimo step che mi mancava. Forse sono riuscito a passare da essere un pilota veloce ad uno veramente vincente, in grado di lottare per la vittoria del campionato”.