Superbike: Iker Lecuona, doppio botto e stizza “Non può andare così”

Non è stata una giornata memorabile per Iker Lecuona, e non per i problemi gastrointestinali dei giorni scorsi. Solo 17° in combinata, ma soprattutto un doppio botto nelle due sessioni di libere, senza conseguenze in particolare dopo il violento highside alla curva 16 nelle FP1. Un deja-vu di quanto successo proprio lo scorso novembre sul tracciato indonesiano, stavolta però senza infortuni. Nelle FP2 non è mancato anche un momento di stizza al box Honda, con un Lecuona apparso piuttosto arrabbiato dopo la scivolata alla curva 10. Il round a Mandalika non è iniziato nel migliore dei modi…

I ‘fantasmi’ dell’appuntamento di pochi mesi fa a Mandalika sono tornati prepotentemente nelle prime libere. “Un highside come l’anno scorso, una cosa inaspettata visto che era solo il primo giro cronometrato ed ero lento” ha dichiarato Iker Lecuona a worldsbk.com a fine giornata. “Nel 2022 però sono finito in ospedale, stavolta è andata meglio.” È un po’ dolorante al fianco destro e ad un piede, ma non ci sono conseguenze serie ed il suo weekend continua. “Mi serve tempo per adattarmi alla moto su questo tracciato, ma non può andare così, è stato un brutto incidente.” Primo turno praticamente perso, CBR-RR da sistemare e tutto da rifare nel pomeriggio indonesiano.

“Mentalmente è difficilissimo, ho dovuto ricostruire la mia fiducia in sella.” A livello di tempi si vede anche qualche progresso, ma per poco, visto che si verifica un altro problema. “Una volta messa la gomma nuova sono riuscito a migliorarmi e poi sono caduto allo stesso modo” ha sottolineato l’alfiere HRC. “Non è stato un highside stavolta, ma mentalmente non cambia: ho perso il posteriore in entrata in curva e non ho potuto fare nulla.” Lecuona si aspettava ben altro dopo i segnali incoraggianti in Australia. “Non è stata una giornata facile, anzi è stata una delle peggiori in Superbike” ha ammesso amaro.

VIDEO Iker Lecuona e Honda, momenti di tensione nelle FP2

Foto: worldsbk.com