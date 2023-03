Superbike Indonesia Prove 1, Michael Rinaldi scappa ma poi cade

La pista lentissima causa assenza totale di grip ha condizionato le prime prove Superbike a Mandalika, in Indonesia. Tante le scivolate, inclusa quella di Michael Rinaldi, tradito dalla curva dieci poco dopo aver segnato il miglior tempo di giornata in 1’34″613. Siamo lontanissimi dai riferimenti del novembre scorso: in gara Toprak Razgatlioglu aveva fatto 1’31″371, quindi mancano all’appello la bellezza di tre secondi! Il riminese della Ducati si è rialzato senza un graffio. Al termine dei 45 minuti precede i soliti noti: Razgatlioglu, Bautista e Rea. Meteo: cielo nuvoloso, temperature molto alte: 31 °C aria e 43 °C asfalto. A questo punto si spera che non si metta a piovere per la seconda e ultima uscita di giornata, perchè questo renderebbe ulteriormente difficili le condizioni di aderenza in vista di gara 1, alle 06 italiane di sabato: qui tutti gli orari del week end.

Quante cadute!

Il primo pilota a toccare duramente l’asfalto è stato Loris Baz (BMW) alla stessa curva dieci. Poco dopo si è steso anche Iker Lecuona, alla sedici: un highside abbastanza violento che ha impedito al pilota spagnolo della Honda di tornare in pista. Sempre qui a Mandalika lo scorso novembre Lecuona cadde in prova dovendo rinunciare sia a questo round che al successivo in Australia. Protagonista di un brutto volo anche Lorenzo Baldassarri, alla curva sei. Qualche mese fa si era registrato lo stesso problema di mancanza assoluta di grip, poi con l’andare delle sessioni si era in qualche modo risolto. Speriamo accada lo stesso.

Danilo Petrucci indietro

Ovviamente in queste condizioni parlare di classifica vale il tempo che trova, men che meno discettare sui passi gara. In ogni caso si nota la Honda di Xavi Vierge a soli due decimi dalla Ducati primatista. Buon inizio anche per Remy Gardner, sesto con la Yamaha GRT, meglio dell’ufficiale Andrea Locatelli. Partenza lenta invece per Axel Bassani, tredicesimo, e Danilo Petrucci. L’ex MotoGP qui non ha mai gareggiato ed è distante oltre due secondi da Rinaldi (sedicimo tempo).

