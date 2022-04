Superbike: Enzo Panacci “Ecco perchè Nolan è il casco ufficiale”

La Superbike è uno dei campionati motoristici più spettacolari del Mondo. La scorsa edizione ha tenuto gli appassionati incollati al divano fino all’ultimo giro dell’ultima gara e questa appena partita promette anche meglio. Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Alvaro Bautista puntano allo stesso obiettivo: vincere. Il primo round di Aragon è stato appassionante e lo show riparte questo week end ad Assen, in Olanda. Ma la serie più amata dagli appassionati è anche la piattaforma che permette ad alcuni grandi sponsor di far conoscere su scala globale i propri prodotti, consolidare il rapporto con i clienti e avvicinarne di nuovi. Nolan, icona italiana dei caschi e della sicurezza, è uno di questi. L’amministratore delegato Enzo Panacci ci spiega perchè essere in Superbike conta. Oggi più che mani.

Nolan è “official helmet” del WorldSBK: cosa significa?

“Il nostro rapporto con Dorna e con la Superbke è radicato nel tempo. Quando ci è stato proposto di sviluppare una grafica dedicata abbiamo subito accolto l’opportunità con grande entusiasmo.“

Il legame fra Nolan e WorldSBK è da sempre molto stretto: perchè?

“Nolangroup con i suoi marchi Nolan ed Xlite è presente nel mondo delle corse da molti anni, nelle principali categorie e classi. Quindi è stato compiuto un cammino in parallelo tra le competizioni motociclistiche e la nostra azienda quest’anno compie 50 anni di attività e produzione tutta in Italia. La Superbike attraverso le sue evoluzioni tecniche di derivata di serie ci ha sempre offerto un target di clientela per i nostri prodotti molto interessante”

L’impegno Nolan nel WorldSBK permette trasferimenti di tecnologia sul prodotto di serie?

“Dalle competizioni in genere traiamo insegnamenti e spunti da trasferire sui nostri prodotti comunemente commercializzati e la SBK essendo una derivata di serie ci avvicina al consumatore sportivo. Ad esempio il sistema di sgancio dei guanciali per facilitare l’estrazione del casco in caso di emergenza, lo sviluppo di guarnizioni di tenuta della visiera, il materiale degli interni che migliora la ventilazione e aiuta a smaltire la sudorazione.”

Quali sono le peculiarità WorldSBK che più si avvicinano alla filosofia aziendale di Nolan?

“Sicuramente lo spirito che deriva da una moto di serie adattata alle competizioni che un nostro cliente può guidare su strada naturalmente nella versione omologata con un nostro casco sportivo”.

Quali sono i prodotti Nolan più vicini alla filosofia WorldSBK?

“Noi commercializziamo il casco X 803 RS che è il modello utilizzato dai nostri piloti in corsa e che proponiamo anche nella versione con grafica SBK. Abbiamo anche il nostro pilota Iker Lecuona che partecipa al campionato mondiale SBK utilizzando il nostro casco X 803 RS”.

Parlando di piloti: c’è qualcuno cui siete particolarmente legati?

“Sono un appassionato motociclista che segue le competizioni tra cui anche la Superbike e ricordo con grande emozione Carlos Checa, il campione del mondo 2011. Inoltre siamo molto affezionati a Chaz Davis che ha corso con i nostri caschi fino all’anno scorso coinvolgendo molti tifosi e dimostrandosi un grande testimonial”.

WorldSBK 2022: chi è il favorito?

“Spero che il nostro Iker Lecuona che possa trovare il giusto feeling con la nuova moto (Honda HRC, ndr) e che possa dimostrare il suo valore naturalmente con il nostro X 803 RS”.

Foto: Instagram