Superbike Assen: Dove vedere le gare del 23-24 aprile in tv e streaming?

Ecco gli orari TV e delle dirette streaming previste per il secondo round del Mondiale Superbike ad Assen. Per la concomitanza con la MotoGP a Portimao, ci saranno piccole variazioni nel programma in pista e anche relativamente alla programmazione TV. In particolare la partenza di gara 2 (domenica 24 aprile) è posticipata alle 15:15, per lasciare spazio alla top class che scatterà alle 14:00.

Le dirette in pay TV migrano su Sky Sport Action

L’intera programmazione della pay TV sarà visibile su Sky Sport Action (canale 206). Cambia la sede ma non l’impostazione generale: come sempre saranno visibili tutte le sessioni e gare Superbike oltre all’intero programma in pista del sabato e domenica. La concomitanza con la F1 a Imola invece impatterà sulla programmazione in chiaro su TV8, che stavolta dedicherà alla Superbike unicamente differite, nel tardo pomeriggio di sabato e domenica.

Le highlights su Corsedimoto

Il nostro sito, come di consueto, proporrà le highlights delle gare Superbike. Su Corsedimoto, nell’arco del week end, saranno visibili anche le immagini della MotoGP, Moto2 e Moto3, del MotoAmerica Superbike (con Danilo Petrucci leader della classifica) e del motocross MXGP.

Il programma

Venerdi 22 aprile 2022

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1

10:30-11:15 WorldSBK – FP1 (diretta Sky Sport Action)

11:25-12:10 WorldSSP – FP1

14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2

15:00-15:45 WorldSBK – FP2 (diretta Sky Sport Action)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 23 aprile 2022

09:00-09:30 WorldSBK – FP3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky Sport Action)

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Action)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Action)

12:40 WorldSSP300 – Race 1 (diretta Sky Sport Action)

14:00 WorldSBK – Race 1 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 17:45)

15:15 WorldSSP – Race (diretta Sky Sport Action)

Domenica 24 aprile 2022

09:00-09:15 WorldSBK – WUP

09:25-09:40 WorldSSP – WUP

09:50-10:05 WorldSSP300 – WUP

11:00 WorldSBK – SP Race (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 18:00)

12:30 WorldSSP – Race 2 (diretta Sky Sport Action)

13:45 WorldSSP300 – Race 2 (diretta Sky Sport Action)

15:15 WorldSBK – Race 2 (diretta Sky Sport Action, differita TV8 ore 18:45)