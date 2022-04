MotoGP, Pol Espargarò: “Cambiare moto può mettere fine alla carriera”

Il mercato piloti MotoGP sta per entrare nel vivo, molto potrebbe cambiare o quasi nulla. Il cambio di marca è sempre un azzardo con cui fare i conti. Basti pensare al caso di Jorge Lorenzo che, dopo aver lasciato Yamaha, ha impiegato un anno e mezzo per vincere con Ducati. O di Johann Zarco che in sella ad una KTM è durato mezza stagione. I prototipi odierni sono sempre più sofisticati, richiedono un particolare stile di guida e non tutti riescono ad adattarsi. Come nel caso di Andrea Dovizioso che sta riscontrando molte difficoltà in sella alla Yamaha M1.

Si assottiglia la differenza tra team factory e team satellite, lo sa bene Jack Miller che, pur di restare in sella ad una Ducati Desmosedici GP, sarebbe disposto a scalare in Pramac Racing nel 2023. La sua sella sarà contesa tra Enea Bastianini e Jorge Martin, a meno che il madrileno non abbia già firmato come si vocifera da più parti. Sarà Borgo Panigale a dover chiarire le idee nel prossimo week-end di Portimao.

Pol e il futuro in MotoGP

In casa Honda si discute sul destino di Pol Espargarò, i risultati sono deludenti e Alberto Puig conta di affiancare un big a Marc Marquez. In passato ci ha provato con Jorge Lorenzo, ma la RC213V si è rivelata la sua ultima moto prima dell’addio anticipato alla MotoGP. Dal 2021 ad oggi il pilota di Granollers ha conquistato appena due podi e non sono certo questi i risultati attesi dalla Casa dell’Ala dorata, anche se non è andata meglio a Takaaki Nakagami e Alex Marquez. Per il momento Pol dice di dormire sonni tranquilli… “Siamo arrivati ​​a un punto della MotoGP in cui ogni moto deve essere guidata in un certo modo“, ha detto il minore degli Espargarò. “Deve adattarsi al tuo stile di guida. Cambiare marca è rischioso perché il livello è così alto. Passare a una moto diversa può mettere fine a una carriera. Devi pensare bene a quello che vuoi fare“.

Il mercato piloti potrebbe sconvolgere gli schieramenti o lasciare quasi tutto invariato. “Non credo che ci saranno molti cambiamenti su altre moto. Anche quest’anno sembra andare più liscio“. Pol Espargarò si dice certo di non perdere la sua sella nel team Repsol Honda, nonostante si faccia il nome di Fabio Quartararo: “Ho letto tutti i rumors e i nomi. Attualmente sono molto felice di dove mi trovo. La Honda è contenta di me e sono più veloce dei nomi citati. Non sono preoccupato“.