Superbike Catalunya 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

Trascorso un weekend di pausa, il Mondiale Superbike 2023 è pronto a tornare in azione. È in arrivo l’atteso round in Catalunya, dove la maggior parte di team e piloti hanno girato in occasione del test disputatosi a fine marzo. Le informazioni raccolte saranno molto utili per questo quarto appuntamento del calendario.

Il tracciato di Barcellona dovrebbe essere molto favorevole ad Alvaro Bautista, che lo scorso anno ha fatto tripletta. Il layout si sposa bene con le caratteristiche sue e della Ducati Panigale V4 R. Il lungo rettilineo è certamente un punto a favore della moto bolognese, però gli avversari cercheranno di difendersi al meglio nei tratti guidati per poi perdere meno possibile sul dritto. Attenzione al consumo delle gomme, visto che l’asfalto catalano le stressa abbastanza. E occhio pure al meteo, un’eventuale pioggia può cambiare lo scenario in pista.

Superbike 2023: Alvaro Bautista favorito a Barcellona

Bautista si presenterà in Catalunya da leader della classifica Superbike con 174 punti, ben 56 in più rispetto a Toprak Razgatlioglu. Dopo il round ad Assen, il pilota Yamaha ha detto chiaramente di sperare nella pioggia per questo weekend. Lo considera l’unico modo per riuscire a contrastare Alvaro a Barcellona. Vedremo se verrà accontentato.

Probabilmente è dello stesso pensiero anche Andre Locatelli, che con l’altra R1 del team Pata Yamaha Prometeon occupa il terzo posto della classifica con 104. Ottimo inizio di stagione il suo, è determinato a conquistare il rinnovo del contratto. Determinato lo sarà anche Axel Bassani, quarto nella graduatoria assoluta SBK con 77 punti e alla ricerca di una sella ufficiale per il 2024. Il pilota del team Motocorsa Racing sogna un grande weekend in sella alla sua Ducati Panigale V4 R.

Un altro che certamente spera nella pioggia è Jonathan Rea (73 punti), che con la Kawasaki Ninja ZX-10RR si sente spesso disarmato nella lotta contro Bautista. Gareggiare sul bagnato può aiutarlo molto. A voler fare bene in Catalunya anche Michael Ruben Rinaldi (54), reduce da un negativo round ad Assen e desideroso di riscatto. Pure Danilo Petrucci (51) non era felice di come sono andate le cose in Olanda e spera di andare meglio in questo fine settimana.

SBK, la classifica piloti e costruttori

Attenzione ai rookie Dominique Aegerter e Remy Gardner del team GYTR GRT Yamaha, ma anche ai piloti Honda. Nel 2022 la pole position è stata siglata da Iker Lecuona, che nel test di marzo ha chiuso al secondo posto attaccato a Bautista. Potrebbe essere un altro protagonista del round catalano. Chiaramente, anche il suo compagno Xavi Vierge cercherà di portare la sua CBR1000RR-R Fireblade in una buona posizione. Solita incognita la BMW, che si presenta senza l’infortunato Michael van der Mark.

CLASSIFICA PILOTI SBK 2023: Bautista 174 punti, Razgatlioglu 118, Locatelli 104, Bassani 77, Rea 73, Rinaldi 54, Petrucci 51, Aegerter 50, Vierge 49, Lowes 44, Gardner 37, Redding 34, Lecuona 33, Oettl 30, Gerloff 23, van der Mark 19, Baz 6, Baldassarri 6, Syahrin 4, Sykes 1.

CLASSIFCIA COSTUTTORI SBK 2023: Ducati 179, Yamaha 134, Kawasaki 87, Honda 59, BMW 46.

Superbike e Supersport, gli orari del weekend in Catalunya

Ovviamente, oltre alla Superbike, saranno in azione anche Supersport e Supersport 300. L’evento in Catalunya sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport MotoGP, mentre per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 darà live solo Gara 1 e Gara 2. Di seguito il programma con gli orari per seguire il round di Barcellona.

Venerdì 5 maggio 2023

10:25 FP1 WorldSBK

14:55 FP2 WorldSBK

Sabato 6 maggio 2023

9:45 Superpole Supersport 300

10:25 Superpole Supersport

11:10 Superpole WorldSBK

12:40 Gara 1 Supersport 300

14.00 Gara 1 WorldSBK

15:15 Gara 1 Supersport

Domenica 7 maggio 2023

11:00 Superpole Race WorldSBK (differita ore 13 su TV8)

12:30 Gara 2 Supersport

14:00 Gara 2 WorldSBK

15:15 Gara 2 Supersport 300

Foto: WorldSBK.com