Sperava di lasciare Assen con un gap di punti diminuito rispetto ad Alvaro Bautista, invece Toprak Razgatlioglu si ritrova con uno svantaggio maggiore dopo Gara 2 Superbike. Per la precisione, sono 56 i punti di distanza dal leader della classifica.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon è arrivato terzo in Gara 1 e Superpole Race, chiudendo poi al secondo posto Gara 2. La caduta di Jonathan Rea nell’ultima manche lo ha agevolato, ma comunque rimane il fatto che al traguardo ha accusato un distacco di quasi 4 secondi. Il prossimo round SBK è a Montmelò, già terra di conquista di Bautista nel 2022.

Superbike Assen, il bilancio di Razgatlioglu

Razgatlioglu al termine di Gara 2 ha espresso le seguenti considerazioni al termine del weekend al TT Circuit: “Dopo la Superpole Race ho chiesto a Jonathan perché non avesse provato ad attaccare Alvaro. Se ci avesse provato, forse avremmo lottato per vincere. In Gara 2 ho deciso di non aspettare e ho provato ad attaccare. All’inizio ho spinto al 200%. Quando sono stato superato, ho cercato di fare del mio meglio. Tutti sanno che Alvaro è molto veloce negli ultimi cinque-sei giri.“.

Il campione del mondo Superbike 2021 sa già che nel prossimo round a Barcellona sarà molto difficile sconfiggere Bautista e Ducati: “Adesso penso alla Catalogna, che sarà molto difficile per me e tutti gli altri piloti. Bautista sarà di nuovo forte. Se dovesse piovere, forte potremo lottare per vincere. In condizione di bagnato potremmo avere una chance. Vedremo, cercherò di conquistare il miglior risultato migliore possibile“.

Sul podio di Gara 2 c’era anche il suo compagno di squadra Andrea Locatelli ed è contento di questo suo risultato: “Sono felice per Locatelli. Ha fatto un buon lavoro in questo weekend e abbiamo chiuso sul podio assieme. Lui è migliorato tanto quest’anno, è davvero forte“.

Jonathan Rea e futuro

C’è anche un commento sulla caduta di Jonathan Rea, ritirato al sesto giro mentre si trovava appena dietro di lui: “Lo capisco – afferma il turco – perché era al limite, tutti noi lo siamo. Alvaro è più calmo e rilassato. Continueremo a lottare“.

Il suo contratto con Yamaha scade a fine 2023 e, al momento, non è stata ancora presa una decisione per il prossimo anno. Razgatlioglu non si sbilancia: “Vedremo quale sarà il futuro. Sto parlando con Sofuoglu delle varie opzioni“.

Foto: Yamaha Racing