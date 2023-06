Superbike, BMW vuole vincere con Razgatlioglu: ma Toprak non basta

BMW vuole fare sul serio nel Mondiale Superbike e, a conferma di questo, ha deciso di ingaggiare un top rider come Toprak Razgatlioglu. Ovviamente, prendere un fenomeno come il turco non basta come mossa per colmare il gap rispetto a Ducati, però il suo arrivo può ridurre la distanza e dare all’ambiente quella spinta in più per migliorare.

Oltre ad aver offerto un ricco contratto biennale, la casa tedesca ha sicuramente dato delle garanzie tecniche al pilota. È evidente che qualcosa non stia funzionando per il meglio nel team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK e sarà necessario apportare dei cambiamenti per avere risultati in futuro. L’ingaggio dell’attuale alfiere Yamaha non può mascherare tutti i difetti della M 1000 RR.

Superbike, Razgatlioglu in BMW: parla Bongers

Il campionato fa tappa a Misano Adriatico in questo weekend ed è stata l’occasione per sentire anche le parole di Marc Bongers, direttore di BMW Motorrad Motorsport, in merito all’affare Razgatlioglu: “È davvero entusiasmante. Una nuova sfida per Toprak e una nuova sfida per noi. Abbiamo già una line-up piloti forte, ma sicuramente saremo a un altro livello.

Ovviamente a Toprak non dispiacerebbe portarsi dal team Pata Yamaha Prometeon il suo capotecnico Phil Marron e magari anche qualche altro tecnico. Il manager olandese risponde così in merito: “È ancora tutto aperto, non c’è niente di già stabilito“.

BMW punta in alto con Razgatlioglu

Il dirigente BMW ha spiegato perché è stato deciso di ingaggiare il turco: “È uno dei top rider del paddock. Ciò che ci impressiona è la sua dedizione e il suo atteggiamento di non arrendersi mai, ciò corrisponde alla nostra filosofia“.

Kenan Sofuoglu, manager e mentore del pilota, ha detto di credere nella possibilità di vincere il titolo Superbike con il marchio tedesco. Bongers risponde così: “È il giusto approccio e noi abbiamo la stessa visione“.

Chi sarà il compagno di Toprak?

Bongers è stato interpellato anche sul nome del pilota che affiancherà Razgatlioglu nel 2024, però non si è sbilanciato: “È ancora un po’ presto. Bisogna aspettare alcune settimane e poi annunceremo il nostro schieramento“.

Scott Redding entro il 15 luglio deve decidere se esercitare l’opzione per prolungare il contratto con BMW. Per quanto riguarda Michael van der Mark, ora sostituito da Tom Sykes, bisognerà vedere quali saranno le condizioni al rientro dall’infortunio. Il manager olandese ha fatto il punto anche sul suo connazionale: “Sta migliorando e lavora per recuperare. Ci sono progressi, però faremo degli esami nelle prossime settimane per capire più precisamente quando potrà tornare“.

