Superbike, BMW disastrosa in Catalunya. Redding: “Sono deluso”

Il weekend Superbike in Catalogna è stato sicuramente deludente per la BMW. Dopo tre round consecutivi nei quali Scott Redding era riuscito a salire sul podio e a stare spesso in top 5, i risultati ottenuti a Barcellona sono stati al di sotto delle aspettative.

Già alla vigilia dell’appuntamento l’ex pilota Ducati aveva detto che non sarebbe stato un fine settimana semplice e così è stato. Già dal tredicesimo posto nella Superpole si era intuito che sarebbe stato tutto complicato, però certamente l’inglese non si aspettava di cadere sia in Gara 1 sia in Gara 2. Il suo miglior piazzamento è stato l’ottavo posto della Superpole Race.

Il migliore pilota BMW in Spagna si è rivelato Loris Baz del team Bonovo Action, che comunque non ha brillato: undicesimo nella prima manche, nono nella gara sprint e nono anche nell’ultima manche. Un weekend SBK da dimenticare per il marchio tedesco.

SBK, Redding amareggiato a Barcellona: ora pensa a Portimao

Redding ha commentato così il suo rendimento a Barcellona al termine di Gara 2: “Da sabato a domenica abbiamo apportato alcune modifiche alla moto, mi sono sentito meglio e la Superpole Race è stata migliore. Ho lottato per la sesta posizione e ho chiuso ottavo. In Gara 2 abbiamo dovuto optare per la gomma anteriore più dura, la stessa con cui ero caduto sabato. L’abbiamo fatto a causa delle temperature e pensavamo fosse la scelta corretta, ma sono caduto al primo giro“.

Il pilota del team ufficiale BMW è deluso per come sono andate le cose in Catalunya e spera di riscattarsi a Portimao: “Sto bene, ho solo un po’ di dolore al ginocchio e sarò in forma per la prossima gara. Ma sono deluso dalla nostra prestazione di questo fine settimana“.

In Spagna la M 1000 RR non si è rivelata all’altezza e servirà certamente lavorare sodo per il futuro. Marc Bongers, direttore di BMW Motorrad Motorsport, è fiducioso per il prossimo round in Portogallo (7-9 ottobre): “A Portimao torneremo nel posto a cui apparteniamo“. Non rimane che attendere.

Foto: BMW Group