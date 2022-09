Superbike Catalunya: Alvaro Bautista inavvicinabile anche nella sprint

Alvaro Bautista non si batte. Almeno non sul tracciato di Catalogna che gli è stato amico da sempre, fin dai tempi dei GP. La Superpole Race, sulla distanza di soli dieci giri, forse poteva dare qualche chance in più a Jonathan Rea e Toprak Razgtalioglu pesantemente ridimensionati nelle venti tornate della sfida del sabato. Invece niente da fare. La Ducati è scattata come un missile dalla seconda fila e alla prima curva era già davanti, per impostare la strategia che ad Alvaro riesce meglio: comandare il branco. Il cronologico è stato impressionante, sempre sotto la barriera di 1’42”, con tanto di nuovo primato ufficiale del circuito siglato al secondo giro in 1’41″135. Il tutto con una scelta di gomme assai conservativa: SCX standard posteriore e SC1 (sempre standard) anteriore. La Ducati non ha avuto bisogno dell’extra grip, ci hanno pensato pilota e moto a fare la differenza.

Rea ritrova smalto, Toprak no

Vista la situazione, con la Ducati largamente padrona del campo, è stato abbastanza stupefacente osservare come anche la Kawasaki sia riuscita ad alzare decisamente l’asticella rispetto al giorno prima. Un brillantissimo Alex Lowes e capitan Jonathan Rea sono rimasti agganciati al missile rosso per quasi tutta la gara, ovviamente senza mai dare l’impressione di poter attaccare. All’ultimo giro Rea ha risolto la pratica interna e ha limitato il passivo in una classifica Mondiale che ricomincia a pendere dalla parte Ducati. Toprak invece è partito male (decimo alla prima curva) e si è dovuto accontentare del quarto posto, a cinque secondi dal leader. La Yamaha su questa pista sta mostrando parecchi limiti.

Bautista riprende il largo

La 26° vittoria Superbike ha permesso ad Alvaro Bautista di salire a +50 punti su Toprak e +55 punti su Rea, con l’opportunità di compiere altri passi avanti nella sfida del pomeriggio. Alle spalle dei soliti noti si è messo in luce Phillipp Ottl, sesto a brevissima distanza dall’ufficiale Michael Rinaldi, arenatosi in quinta posizione. Axel Bassani invece ha sbagliato la frenata in curva 1, sprofondando in una sedicesima posizione che complicherà molto i piani di gara 2. Caduta senza conseguenze per Iker Lecuona, scattato dalla pole con la Honda.

Alle 14:00 la resa dei conti

Il programma del round otto del Mondiale Superbike si completa alle 14:00 con gara 2, sulla distanza di 20 giri. Nella prima sfida sulla distanza normale Alvaro Bautista e la Ducati hanno fatto il vuoto, mettendo all’angolo i due rivali per il titolo Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. Le condizioni meteo saranno simili a quelle di sabato.

Foto: Silvio Tosseghini