Axel Bassani vive in provincia di Belluno, lontano dalla Riders’ Land, ma la sua storia ricalca un po’ quella dei piloti romagnoli. Da bambino aveva chiesto a Babbo Natale una minimoto ed era stato accontentato. Si è innamorato così delle moto in tenera età. Ora ha 22 anni, ma il suo sguardo e il suo sorriso trasmettono ancora quella stessa magia.

Axel è un ragazzo umile, simpatico, educato e, soprattutto, velocissimo. Quest’anno può fare sognare tutti gli appassionati di Superbike in sella Ducati di Motocorsa, una squadra tra le più piccole della serie iridata ma composta da ottimi professionisti e veri appassionati. Durante l’inverno ha fatto pochissimi test ma nel week-end di Aragon è stato subito protagonista. Dopo l’eccellente debutto di Aragon, sesto in gara 2 a contatto con i pezzi grossi, non fa fa voli pindarici. Ma è un pilota felice.

Alex, com’è andata?

“E’ stato un gran ben week-end! Purtroppo in gara-1 abbiamo sbagliato completamente la scelta della gomma altrimenti saremmo stati certamente nella top 10 anche lì”.

Vi siete riscattati però la domenica.

“Abbiamo fatto settimi nella Superpole Race e sesti in gara-2. Sono risultati più che buoni. La domenica pomeriggio mi sono anche classificato primo degli indipendenti, sono contento”.

Durante l’inverno avevate fatto pochissimi test. Questo ha influito o è stato irrilevante?

“Effettivamente avevamo girato poco però lunedì e martedì scorsi abbiamo fatto i test direttamente ad Aragon assieme agli altri team di Superbike e siamo subito riusciti a trovare una buona base per la moto, a capire che direzione prendere. Nel week-end gara siamo ripartiti quindi da dove avevamo lasciato ed abbiamo fatto anche qualcosina meglio a livello delle mie sensazioni sulla moto”.

Dopo un inizio di stagione così brillante, cosa ti aspetti dal futuro?

“Adesso dobbiamo semplicemente continuare così e restare concentrati. Non vedo l’ora di andare ad Assen per vedere di continuare il nostro lavoro e cercare di crescere ancora”.