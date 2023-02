Superbike Australia 2023: orari diretta tv e streaming Sky e TV8

I test pre-campionato sono terminati ed è arrivato il momento di fare sul serio. In questo weekend va in scena il primo round Superbike del calendario 2023. Si corre in Australia, sul celebre circuito di Phillip Island.

La pista misura 4,445 chilometri ed è costituita da 12 curve (5 a destra e 7 a sinistra). Il rettilineo principale è lungo 835 metri. Nel 2022 la tappa australiana è stata l’ultima della stagione, ma da quest’anno torna ad aprire regolarmente un campionato che si preannuncia ricco di battaglie e di emozioni.

Superbike, round Australia: Bautista favorito con Ducati

I test hanno detto che Alvaro Bautista è quello che arriva meglio all’appuntamento in Australia, dove nel novembre scorso ha vinto Superpole Race e Gara 2. Il campione in carica è totalmente a suo agio sulla nuova Panigale V4 R e si sa che ama Phillip Island. È il favorito, senza dubbio. In casa Ducati, attenzione anche al suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, brillante in questo inverno.

Anche se l’ultimo test non è stato dei migliori per lui, Toprak Razgatlioglu va sempre preso in considerazione quando si tratta di gareggiare. Il turco della Yamaha è uno che getta il cuore oltre l’ostacolo quando c’è da battagliare, un osso duro per tutti. E con l’altra R1 del team Pata Prometeon potrebbe fare bene pure Andrea Locatelli, che è andato molto bene nella due giorni di prove australiana.

Guardando nel box Kawasaki, c’è un Jonathan Rea che vede una Ninja ZX-10RR migliorata rispetto al 2022 ma che non sa se sarà abbastanza per battere la coppia Bautista-Ducati. L’anno scorso vinse lui Gara 1 a Phillip Island e spera di essere protagonista in questo fine settimana. Il teammate Alex Lowes è apparso un po’ in difficoltà, però conta di riuscire lottare con i migliori.

Honda e BMW non hanno impressionato nel recente test, difficile fare previsioni. Grande attenzione ci sarà certamente sui rookie Remy Gardner e Dominique Aegerter del team GYTR GRT Yamaha, così come su Danilo Petrucci del team Barni Spark Ducati. E anche se ha avuto un inverno più complicato del previsto, non dobbiamo dimenticare il sempre combattivo Axel Bassani (Motocorsa Ducati).

Superbike e Supersport a Phillip Island: programma e orari

Oltre alla Superbike, in azione ci sarà anche la Supersport. C’è grande curiosità di vedere quali saranno i valori in pista. I test hanno detto che Nicolò Bulega con la Ducati V2 del team Aruba è particolarmente in forma e potrebbe essere il favorito per questo weekend. Tuttavia, la concorrenza non va sottovaluta.

Anche gli altri piloti ducatisti vanno tenuti d’occhio, mentre in casa Yamaha è stato Stefano Manzi il migliore nell’ultimo test a Phillip Island. Più in difficoltà del previsto il suo compagno Jorge Navarro, ex rider Moto2. Kawasaki punta tutto su Can Oncu del team Puccetti, mentre Triumph spera che Niki Tuuli riesca a inserirsi nella lotta per le prime posizioni. MV Agusta appare un po’ più indietro, il rookie Marcel Schrotter deve ancora prendere le misure alla F3 800 RR.

Il round SBK-SSP d’Australia sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport, mentre Sky Sport darà live solo le tre gare Superbike. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go, NOW e il sito ufficiale TV8.it. Di seguito il programma completo con gli orari per seguire l’evento.

Sabato 25 febbraio 2023

2:25-2:45 Superpole WorldSSP

3:10-3:25 Superpole WorldSBK

4:30 Gara 1 WorldSSP

6:00 Gara 1 WorldSBK

Domenica 26 febbraio 2023

3:00 Superpole Race WorldSBK

4:30 Gara 2 WorldSSP

6:00 Gara 2 WorldSBK

Foto: Ducati