Superbike, Jonathan Rea: “Kawasaki ha potenziale, sono da podio”

Per Jonathan Rea quinto tempo finale nel test Superbike a Phillip Island, ma quei 444 millesimi di distacco dal leader Alvaro Bautista fanno pensare che non abbia tirato fuori tutto il suo potenziale. Il sei volte campione del mondo va tenuto un forte considerazione per il weekend di gara, nonostante lo spagnolo sia il naturale favorito.

Nel team Kawasaki hanno continuato a lavorare sulle novità apportate alla Ninja ZX-10RR, che nel 2023 corre con una nuova omologazione e un motore aggiornato. L’obiettivo principale era quello di riuscire ad avere un buon livello di competitività con gomme usate, visto che più volte nel 2022 è capitato di vedere un calo eccessivo nella parte finale delle gare.

Superbike, test Phillip Island: i commenti di Rea

Rea al termine della giornata ha spiegato il tipo di lavoro che è stato svolto oggi in Australia: “Abbiamo comparato una moto con specifiche 2022 con quella con specifiche 2023. Ci sono aspetti positivi e negativi con entrambe, ma ho preferito rimanere con la nuova Ninja ZX-10RR. Sfortunatamente, facendo la simulazione di gara, verso il 14esimo giro sono caduto. Il vento era forte e io stavo spingendo al limite“.

Il pilota Kawasaki è incappato in una caduta, per fortuna senza conseguenze fisiche, ma comunque il feeling in sella alla moto è stato incoraggiante: “Ho avuto sensazioni molto positive durante il long run e sono riuscito a rimanere sui tempi dell’1’31”. Quello è il ritmo necessario per lottare per il podio“.

La nuova Kawasaki ha del buon potenziale

Pirelli gli ha chiesto di fare un run più lungo con la gomma posteriore SC0 per valutarne il comportamento in ottica Superpole Race e lui si è sentito bene alla guida: “Le prestazioni sono state buone – ha ammesso – e dal punto di vista dell’elettronica sono contento dei passi che abbiamo fatto. Sono più soddisfatto della moto rispetto a ieri. C’è del potenziale con la nuova moto e dobbiamo continuare a lavorare per estrarlo“.

Difficile dire se Johnny possa contrastare Bautista nel weekend, però sembra almeno in grado di puntare al podio. C’è sicuramente ancora del lavoro da fare nel team Kawasaki, però il pilota nord-irlandese ha il talento per fare la differenza anche con una moto che magari non è ancora quella che lui desidera: “Abbiamo fatto un passo avanti rispetto allo scorso anno – aggiunge – e per il weekend di gara sento che possiamo lottare per il podio“. Adesso non rimane che attendere il fine settimana.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: Kawasaki