L’ultimo test pre-campionato Superbike è terminato con Alvaro Bautista davanti a tutti. Non una grande sorpresa, considerando che il campione in carica ama la pista di Phillip Island. Il suo miglior tempo è di 1’30″272, ma è stato soprattutto il suo passo a impressionare. Certamente è il favorito per il weekend di gare in arrivo in Australia.

Lo spagnolo e il team Aruba Ducati hanno portato avanti positivamente lo sviluppo della Ducati Panigale V4 R, una moto che era già stata abbastanza affinata nei precedenti test e che non necessitava di particolari interventi in questi giorni. Sistemati alcuni dettagli e provate alcune cose nuove, un’ottima base per affrontare il campionato è stata trovata e i rivali dovranno impegnarsi molto per impedirgli di vincere sabato e domenica.

Superbike, test Phillip Island: Bautista molto felice

Bautista non può che essere soddisfatto per come è andato questo ultimo test a Phillip Island: “Oggi ci siamo focalizzati sul mio feeling con la moto. Ieri abbiamo provato alcuni setup e oggi ho lavorato con quello che mi era piaciuto di più. Ci siamo concentrati sulle gomme in vista delle gare. Sono veramente felice delle sensazioni che ho avuto con la moto e del buon passo. Penso che siamo pronti per il weekend“.

In generale, Alvaro è particolarmente felice di come è andata la pre-season, essendo stato sempre molto veloce fin dal primo test a Jerez: “Sono abbastanza contento. Abbiamo una nuova moto e dal primo giorno mi sono sentito bene, non abbiamo dovuto fare grandi cambiamenti per farmi sentire a mio agio ed essere veloce. Da subito siamo stati capaci di essere rapidi e costanti. Credo che questo sia il pre-campionato migliore della mia carriera, conosco molto bene la moto e mi sento davvero forte. Tutto è sotto controllo, sono felice“.

SBK, Alvaro non sottovaluta i rivali

Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea rappresentano i suoi principali rivali, ma il campione in carica Superbike non sottovaluta altri nomi: “Toprak e Jonathan saranno lì per tutto il campionato. Rinaldi ha alzato il livello e vediamo se lo manterrà nelle gare. Anche Locatelli è veloce, specialmente a Phillip Island. Ma non dimentichiamo le Yamaha di Aegerter e Gardner, che sono andati molto bene. Mi aspetto tanta lotta davanti. Sarà più impegnativo rispetto all’anno scorso“.

Bautista è pronto per sfidare tutti, è consapevole della sua forza e del valore della sua Ducati Panigale V4 R. Normale che venga considerato il favorito per il primo round SBK del 2023 e, in generale, per la conquista del titolo. Vedremo se sarà lui a prendersi la scena nel prossimo weekend o se ci saranno sorprese.

Foto: Ducati