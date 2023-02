Superbike, Danilo Petrucci “Bassani mi ha tamponato, che botta!”

Tanta paura ma nulla di grave di Danilo Petrucci, out sul più bello. Nella seconda ed ultima giornata di test pre-campionato a Phillip Island, il pilota ternando stava iniziando ad andare forte ed a tratti era nei primi sei. Poi, durante una simulazione di gara, è stato colpito da Axel Bassani ed il suo turno è finito lì. Danilo Petrucci è stato sottoposto a degli accertamenti medici che hanno escluso delle fratture. Ha preso una gran botta, il dolore c’è, ma in questi due giorni di riposo riuscirà a riprendersi. La determinazione non gli è mai mancata. A livello tecnico sembra sulla strada giusta così come lo stesso Axel Bassani che sta risalendo dopo un pre-campionato da dimenticare. L’unico indipedent Ducati che ha realmente brillato dei test australiani è stato Phillip Oettl con il Team GoEleven ma gli italiani stanno arrivando, è solo questione di tempo.

“I test sono andati abbastanza bene – commenta Danilo Petrucci – Sono contento della seconda giornata. Purtroppo nella prima, così come a Portimao, non ce la facevo a dare le informazioni giuste alla squadra e quindi non riuscivamo a trovare il set up che mi piacesse. Poi ieri sera sono riuscito a spiegarmi meglio ed oggi stava funzionando tutto un po’ meglio. Stavo facendo una simulazione gara e sono soddisfatto di com’è andata. Poi purtroppo alla curva quattro Axel Bassani mi ha tamponato e mi sono fatto un po’ male al bacino. Niente di grave e spero non mi dia molto fastidio nel week-end ma è stata una gran botta”.

