Superbike Assen: Michael van der Mark torna in BMW, ma ce la può fare?

Michael van der Mark, 29 anni, tenta un’impresa ai limiti del possibile: rientrare nel Mondiale Superbike con la BMW ufficiale neanche un mese dopo aver subito un delicatissimo intervento alla gamba destra fratturata allenandosi con la mountain bike. I medici hanno dato via libera, ma che l’ex iridato riesca a padroneggiare i 240 cavalli della M1000RR è ancora tutto da verificare. La situazione sarà più chiara dopo la prima sessione, che parte alle 10.30. Qui il programma completo del week end

La gamba destra è martoriata

L’ex iridato della Supersport si è presentato all’esame dei medici vistosamente claudicante: può camminare solo aiutandosi con la stampella. La lesione è stata grave: la gamba destra è fratturata in quattro punti e prima dell’intervento di riduzione, compiuto il 25 marzo scorso, è stato necessarie allineare tibia e perone con fissatori esterni. A causa dell’infortunio Michael van der Mark ha dovuto saltare l’ultima fase del precampionato, disertando i test di Barcellona e Aragon, e anche l’apertura del campionato sullo stesso Motorland, due settimane fa. In quella occasione è stato sostituito dall’ucraino Ilya Mikhalchik, pilota ufficiale BMW nell’Endurance. La riserva è ad Assen, pronto a subentrare nel caso Magic Michael non ce la faccia. La sostituzione, per regolamento può avvenire entro le 09:00 di sabato, cioè dopo le due sessioni del venerdi.

Idolo del pubblico

Michael van der Mark ha stretto i denti per non mancare l’appuntamento sulla pista di casa, dov’è sempre andato fortissimo. “Secondo i medici farò meno fatica a guidare la BMW che a camminare, non sento dolore anche se il movimento della caviglia è ancora molto limitato” ha spiegato l’olandese. “Due settimane fa sono riuscito ad indossare lo stivale da gara, questo mi ha dato grande spinta a provarci. Non so davvero cosa aspettarmi. Dico solo che ci voglio provare a tutti i costi.”